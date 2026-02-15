La IA: ser o no ser, ahí está el problema

Matt Shumer, cofundador y director financiero de HyperWrite (OthersideAI), ha publicado un texto de 5 mil palabras que se ha hecho viral y que ya circula por todas partes. En él afirma sin rodeos: “La IA ya es más grande que el covid-19” y “si no estás usando IA masivamente, estás obsoleto”.

La comparación es absurda. La IA ya está causando muertes en quirófanos: los sistemas robóticos asistidos por IA han provocado lesiones graves, incluso fallecimientos debido a errores de identificación de tejidos, confusión entre arteria y vena, o movimientos autónomos mal calibrados durante fases críticas de la cirugía.

El coronavirus mató a millones de personas, dejó secuelas físicas y psicológicas en cientos de millones más y destruyó economías enteras. La IA, en cambio, está acabando con los empleos, la autonomía, la creatividad y la memoria humana.

No se trata de una pandemia biológica, sino de un grave peligro motivado por el lucro. Schumer no se equivoca desde el punto de vista técnico: la adopción masiva de la IA ya está ocurriendo. Lo que omite, y lo que casi nadie dice en voz alta, es que esta adopción no es genuina.

Está siendo impulsada por inversiones de miles de millones de dólares, campañas de mercadotecnia masivas, presión social en las redes y la amenaza constante de “lo usas o te quedas atrás”.

Al afirmar que “la IA ya es más grande que el covid-19”, está jugando con la verdad y generando miedo a perderse el invento más maravilloso.

Porque, cuanta más gente crea que “sin IA estás fuera de juego”, más rápido comprarán esta tecnología.

Lo más peligroso no es que la herramienta sea “más grande que el coronavirus”, sino que sugiera que es más importante que la democracia, la verdad, la memoria humana o las relaciones personales.

Quieren que sea el nuevo oxígeno: sin ella, no respiras, no trabajas, no existes socialmente.

Y, mientras tanto, este “pequeño” detalle no se menciona en el mensaje viral de cinco mil palabras: la IA se presenta como la nueva revolución industrial, pero su verdadero precio será perder la capacidad de pensar libremente.