Cristiano Ronaldo pone fin a su huelga con el Al Nassr al marcar a los 18 minutos del partido

Cristiano Ronaldo puso fin a su breve exilio voluntario de las canchas el sábado, necesitando apenas 18 minutos para marcar en su regreso a la alineación titular del Al Nassr en su visita al Al Fateh en la Saudi Pro League.

El delantero portugués, quien se había ausentado de los últimos dos compromisos ante Al Ittihad y Al Riyadh, fue ratificado como capitán en un ataque de lujo completado por João Félix, Sadio Mané y Kingsley Coman. Su anotación representa su gol número 18 en la presente campaña liguera, manteniéndose en la persecución de Ivan Toney, del Al Ahli, quien lidera la tabla con 20 tantos. Cristiano Ronaldo condicionó su regreso al Al Nassr tras exigir el pago de salarios atrasados y autonomía total para sus ejecutivos.

Fuentes cercanas a la situación confirmaron a ESPN que Ronaldo decidió reintegrarse al plantel luego de que el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita accediera a sus demandas principales. Estas incluían la liquidación de deudas salariales con la plantilla y la restitución de la autonomía de gestión a los altos mandos del club, factores que habían tensado la relación entre el jugador y los propietarios.

La controversia escaló a principios de mes cuando Ronaldo manifestó su descontento por la falta de inversión en el Al Nassr durante la última ventana de transferencias, contrastando con el fortalecimiento de rivales directos como el Al Hilal, que recientemente incorporó a Karim Benzema procedente del Al Ittihad.

Ante la postura del luso, la Liga Profesional Saudí emitió un comunicado defendiendo la estructura financiera del campeonato.

"Ningún individuo, por importante que sea, toma decisiones más allá de su propio club", sentenció el organismo, aunque subrayó el compromiso histórico de Ronaldo con el crecimiento de la liga.

En la carrera por el campeonato de goleo, Ronaldo iguala ahora los 18 tantos del naturalizado mexicano Julián Quiñones, del Al Qadsiah, situándose a solo dos dianas de la cima ocupada por Toney.

Ronaldo acecha la histórica marca de los mil goles

El tanto ante Al Fateh también movió la historia personal del portugués. Ronaldo alcanzó 962 goles oficiales en su carrera profesional. La cifra sostiene su ambición de llegar a 1000, un objetivo que persigue con disciplina diaria y calendario exigente. Cada partido suma presión y expectativa, cada remate acerca o aleja el sueño.