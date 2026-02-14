Necaxa consuma la remontada en la frontera ante unos Bravos de Ciudad Juárez que se hunden

Javier Ruiz apenas tenía un par de minutos en el campo cuando mandó a las redes su primer toque de balón, con el que le dio a los Rayos del Necaxa la remontada para vencer a domicilio 2-1 a Bravos de Ciudad Juárez en las acciones de la sexta jornada del torneo Clausura de la Liga MX.

Ruiz se animó a sacar un disparo desde el balcón del área que superó el lance del arquero Sebastian Jurado cuando corrían 87 minutos. Julián Carranza había emparejado por los visitantes con un certero cabezazo cruzado a los 43.

Bravos de Ciudad Juárez se hundió más en este campeonato, en el que sufrió su tercera derrota consecutiva y llegó a cinco partidos sin triunfos ante la desesperación en la banca del entrenador Pedro Caixinha, quien parecía no dar crédito ante lo que sus ojos veían en el campo.

El portugués Ricardinho se estrenó como goleador por el conjunto fronterizo con un remate frente al arco, luego de beneficiarse de una excelsa diagonal de Denzell García a los 40 minutos, después de una primera mitad soporífera con cuya acción hizo que las gradas del Estadio Benito Juárez de la capital chihuahuense diera muestras de vida.

Pero el gozo de ese tanto en una de las escasas opciones que hubo a lo largo del encuentro, terminó muy pronto, cuando Carranza facturó su tercera diana del campeonato con un certero cabezazo a un centro a segundo poste, que mandó cruzado al otro lado para dejar sin opciones a Sebastián Jurado.

Bravos de Juárez se hunde en esta primera parte del campeonato, en la que lleva cinco fechas sin victoria. Mexsport

El rostro de Caixinha endureció como piedra con este cubetazo de realidad de unos Bravos de Ciudad Juárez que son muy erráticos en zona de ataque y muy vulnerables cuando deben defender.

A la vuelta del descanso, los locales mostraron renovados bríos que fueron desapareciendo con el paso de los minutos, pues carecían de ideas para hacerle daño a un rival que tampoco mostró deseos por buscar una diana más que le diera la recompensa de los tres puntos.

El más fuerte de los golpes de la cruda realidad de Bravos de Ciudad Juárez llegó cuando Ruiz tenía un par de minutos en el campo al sacar el derechazo que terminó en las redes y que le dio a los Rayos del Necaxa su segunda victoria consecutiva del campeonato.

Bravos, que deambula en la posición 15 de la clasificación con cuatro unidades, tendrá en el horizonte la visita a Querétaro -otro de los peores equipos del curso con cinco puntos- para buscar romper su mal momento en el campeonato, mientras que los Rayos Necaxa deberán apretar los dientes si quieren extender su buen momento para ser anfitriones de los vigentes bicampeones de los Diablos del Toluca.