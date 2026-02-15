"Lo recordaré por el resto de mi vida": Julián Araujo tras su gol con el Celtic

En una tarde épica en el Rugby Park, el mexicano Julián Araujo se convirtió en el héroe absoluto del Celtic de Glasgow. No solo se estrenó como goleador con el conjunto escocés, sino que su anotación fue clave para que se llevaran la victoria, justo en el minuto 97.

El gol de Araujo permitió al equipo colocar un 3-2 sobre el Kilmarnock, en un partido que parecía perdido tras ir abajo 2-0 en la primera mitad y que los mantiene en la lucha por el título de la Scottish Premiership.

El encuentro tenía un tinte especial desde antes del silbatazo inicial, pues representaba el partido número 300 de Martin O’Neill al mando de los "Hoops". Sin embargo, el festejo estuvo a punto de arruinarse por una pésima primera mitad de los visitantes.

"Un sentimiento que recordaré el resto de mi vida"

Tras el silbatazo final, Araujo, visiblemente emocionado, atendió a los micrófonos de Celtic TV. El lateral describió la anotación como el momento más significativo de su carrera profesional hasta ahora.

“No creo haber anotado nunca un gol así. Creo que esto es por lo que todo el mundo me ha dicho lo que es el Celtic, y ahora sé por qué. Esta es una sensación que nunca olvidaré, un sentimiento que recordaré por el resto de mi vida”, declaró el seleccionado mexicano.

Araujo destacó la atmósfera eléctrica que se vivió tras su gol, cuando tanto jugadores como cuerpo técnico se fundieron en un abrazo en el campo: "No recuerdo nada, creo que simplemente me perdí en ese momento. Tenía que disfrutarlo por los aficionados que aguantaron los 90 minutos con nosotros".

La clave de la remontada

El Celtic mostró una cara completamente distinta en el complemento. Araujo fue autocrítico respecto al desempeño inicial del equipo, pero resaltó la mentalidad de hierro que mostraron para revertir el marcador adverso.

“Al entrar al descanso sabíamos que habíamos jugado mal. Fue tan simple como eso, no aparecimos en la primera parte. En cuanto entró el primer gol, supimos que esto (la remontada) iba a pasar. Solo teníamos que creer en nosotros mismos y apegarnos a nuestros principios”, concluyó el mexicano.

Con este resultado, el Celtic mantiene su paso firme en la liga escocesa, mientras que Julián Araujo se ha ganado la confianza del entrenador, quien ya lo considera un titular.