Johan Vásquez volvió a Cremona como capitán y rescató un punto con el Genoa

Johan Vásquez volvió a Cremona como capitán y salió con un punto bajo el brazo. El defensor mexicano lideró al Genoa en el 0-0 ante el Cremonese, en la Jornada 25 de la Serie A, en un duelo directo por la permanencia en el Estadio Giovanni Zini.

El partido no solo enfrentaba a dos equipos separados por un puesto en la tabla. También significaba el reencuentro de Vásquez con el club donde militó en la temporada 2022-2023, mientras el Genoa intentaba reconstruirse tras haber descendido en su primera experiencia en Italia. Esta vez, regresó con el gafete en el brazo y como eje de la zaga visitante.

Desde el arranque, el sonorense mostró orden, carácter y lectura defensiva. El Cremonese intentó aprovechar su condición de local con siete remates, tres a portería, pero se topó con una línea bien organizada, donde Vásquez fue voz y referencia. El Genoa, por su parte, registró 8 disparos, 5 a puerta y 60 por ciento de posesión, aunque sin claridad en el último toque.

El trámite fue cerrado, intenso y táctico, con fricción en mediocampo y pocas ocasiones limpias. En ese contexto, la labor del mexicano fue constante: anticipó, corrigió y mantuvo compacta a su defensa en un escenario que conocía bien.

La acción más clara del encuentro llegó en el 90+4. Federico Bonazzoli encontró espacio al frente y sacó un disparo que se estrelló en el travesaño, salvando al Genoa de una derrota en el último suspiro. Fue el momento de mayor tensión en una tarde donde las defensas impusieron condiciones.

El desempeño de Vásquez fue uno de los puntos altos del encuentro. Más allá de la calificación posterior, su influencia se notó en el control emocional y liderazgo táctico de un equipo que sabía que no podía perder.

Con el empate, el Cremonese se mantiene en el lugar 15 con 24 puntos, mientras que el Genoa ocupa el puesto 16, también con 24 unidades. La diferencia es mínima y la lucha por evitar el descenso continúa al rojo vivo.

En la próxima jornada, el Genoa recibirá al Torino, mientras que el Cremonese visitará a la Roma.

Para Johan Vásquez, la visita a su exequipo fue más que un trámite estadístico. Fue una demostración de crecimiento, liderazgo y consolidación en la Serie A, en una temporada donde cada punto pesa como oro.