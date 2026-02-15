En fase de ascenso Liang 8 ½ - 7 ½ a Salem Saleh

De 22 años, el gran maestro estadunidense Awonder Liang, en proceso de superación, cruzó el año pasado, por vez primera, el muro de los 2,700 puntos Elo al clasificarse en sexto lugar con 4 ½ (+2,=5,-2) en el torneo Quantbox Grand Master, celebrado del 7 al 15 de agosto en Chennai, India. Los primeros sitios los ocuparon el alemán Vincent Keymer (7), el neerlandés Anish Giri (5) el indio Arjún Erigasi (5). El jueves concluyó en Sharjah con su victoria un match contra el experimentado GM Salem, Saleh, de 33 años, de Emiratos Arabes Unidos, que constó de 12 partidas, 4 en ajedrez clásica, 4 en rápido y 4 en blitz con resultados favorable de 8 ½ - 7 ½.

El match denominado “Batalla de Mentes” resultó muy cerrado con una victoria y dos empates en clásico; con 2 ½ - 1 ½ en ajedrez rápido y en blitz con +2-2 con el predominio absoluto de las piezas blancas. El duelo se decidió en la tercera partida de ritmo rápido.

Nacido en Madison, Wisconsin, Awonder Liang se proyectó como un niño prodigio que alcanzó con su talento y esfuerzo récords de precocidad. A los 8 años y una semana alcanzó los 2,000 puntos Elo. Derrotó al maestro internacional Daniel Fernández en Orlando, Florida, a la edad de 8 años y 118 y en 2012 a los nueve años y 111 días batió al GM Larry Kaufman. Ganó el oro de campeón mundial Sub 8 en Caldas Nova, Brasil. En 2023 ocupó el tercer sitio en el Nacional de Estados Unidos y en abril de ese año entró a la élite del Top de los 100 mejores del mundo con 2,651 puntos. En noviembre ganó el Nacional en su país y en Chennai rebasó los 2,700 con dos victorias sobre Jorden Van Foreest y Venkatesh, Pránav.

Salem Saleh, de 33 años, es un jugador creativo de estilo incisivo en las tres conocidas modalidades de ajedrez. Alcanzó el título de gran maestro a los 16 años. Gran parte de su progreso se debe a la relación que ha tenido con el GM bosnio neerlandés Iván Sokolov, quien por cierto entrenó al equipo de Uzbekistán ganador del oro olímpico sobre India. Ha participado en 5 Copas Mundiales, 4 campeonatos nacionales emiratíes. En los Juegos Asiáticos de 2013 compartió el segundo lugar con Ding, Liren. En 2021 alcanzó la posición 44 del mundo y entre sus principales actuaciones figuran el primer lugar compartido con el chino Wang, Hao en el primer torneo Sharjah Masters, en 2017 y ganador del Torneo de Biel 2020. Es especialista de la Eslava y la Nimzo-India

Blancas: Awonder Liang, Estados Unidos, 2.019. Negras: Salem Saleh, Emiratos Árabes Unidos, 2,635. Defensa Sicliana, Cerrada, B25. R-4, Clásica, Match en Sharjaj, EAU, 07–02-2026. 1.e4 c5 2.Cc3 d6 3.g3 Cc6 4.Ag2 g6 5.d3 Ag7 6.Cge2 Tb8 7.a4 a6 8.0–0 b5 9.axb5 axb5 10.e5 Cxe5 11.d4 cxd4 12.Cxd4 Ag4= 13.De1 Ad7 14.Af4 Ch6 15.Cd5 e6 16.Cb4 Con la perspectiva de ganar la calidad tras Axe5 seguido de Cb4c6. 16...0–0 17.Axe5 Axe5 18.Cdc6 Axc6 19.Cxc6 Db6 20.Cxb8 Txb8 21.Db4= Cf5 22.Ae4 Cd4 23.c3 Cc6 24.Axc6 Dxc6 25.Ta5 Rg7 [25...Dc4 26.Tfa1 Rg7 27.T5a4 De2 28.Ta7²] 26.Tfa1 h5 27.Ta7 g5 28.Te1 Dc4? El movimiento es un error porque las blancas refuerzan la invasión de la séptima. Y las blancas alcanzan ventaja decisiva. 29.Da5 Dc6 30.Tc7 Df3 31.Da7 Th8 Con el propósito de avanzar h4 y provocar el rompimiento. 32.Db7!+- Df6 33.Te3+- d5? 34.Txe5! Dxe5 35.Txf7+ Rg6 36.h4? [36.Rf1 d4 37.De7 d3 38.Tf3 De2+ 39.Rg2 De4 40.Df7+ Rh6 41.Df6+ Rh7 42.Dxg5+-] 36...De1+?+- [36...gxh4 37.Tf3 Th7=] 37.Rg2 De4+ 38.Rh2 gxh4 39.Tg7+ Rh6 40.De7 De5 41.Tf7 Rg6 42.Tf3 Th7 Las negras apenas disponen de 2´39”, juegan en zeitnot. 43.De8+ Rg5 44.Rh3 Rh6 45.Df8+ Tg7 46.Dh8+ Rg6 47.gxh4 De1?? El blúnder ocurre cuando a Saleh le faltan dos segundos en su reloj. 48.Tg3+ 1–0.

De hecho, el match se resolvió con la siguiente partida de ajedrez rápido que se jugó al ritmo de 15 minutos.

Blancas: Awonder Liang, EUA, 2,511. Negras: Salem, Saleh, EAU, 2,597. Defensa Caro-Kann, V. Panov-Botvinnik, B13. R-3, Rápido, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos, 07–02-2026.

1.Cf3 c5 2.e3 Cf6 3.d4 cxd4 4.exd4 d5 5.c3 Cc6 6.Ce5 a6 7.Ad3 e6 8.0–0 Cxe5 9.dxe5 Cd7 10.Te1 Dc7 11.Af4 Ae7 12.Dh5 b6 13.Cd2 Ab7 14.Cf3 Cc5 15.Ac2 0–0–0 16.Tad1 h6 17.Ae3 g6 18.Dg4 Rb8 19.Dd4 Tc8 20.a4 a5 21.Df4 Tcf8 22.Cd4 g5 23.Dg3 h5 24.Cb5 Dc6 25.Cd4 De8 26.b4 axb4 27.cxb4 Cxa4 28.Ta1 h4 29.Df3 Cb2 30.Tec1 Dd7 31.Ta2 g4 32.Dxg4 Thg8 33.Df3 Cc4 34.Aa4 Dc7 35.Cc6+ Rc8 36.Axb6 Dxb6 37.Cxe7+ Rb8 38.Cxg8 Txg8 39.Dxf7 Dd8 40.Df6 Db6 41.h3 Ce3 42.Rh1 Cxg2 43.Tg1 d4 44.f3 Dxb4 45.Tgxg2 Tf8 46.Dxe6 Txf3 47.De8+ Rc7 48.Dd7+ Rb6 49.Dd8+ Ra6 50.Ac6+ 1–0.