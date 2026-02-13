Abasto de vacunas contra sarampión en CDMX está garantizado: Brugada

Ante el incremento de casos de sarampión en la Ciudad de México, que suma 217 contagios acumulados, las autoridades insistieron en que la situación está controlada.

La secretaria de Salud local, Nadine Gassman, señaló que la herramienta para frenar el brote, es la inmunización a la población objetivo.

En una conferencia de prensa, encabezada por la Jefa de Gobierno, la titular de la Sedesa informó que de octubre de 2025 a este jueves 12 de febrero de 2026 se habían aplicado en la ciudad más de 800 mil vacunas.

La meta, es alcanzar en un mes, la aplicación de un millón 600 mil dosis, con el objetivo de lograr el 95 por ciento de cobertura, dijo.

Para llegar al 95 por ciento de inmunidad comunitaria (…) la meta es alrededor de 1.6 millones de dosis de vacuna”, precisó Gassman.

Actualmente, la estrategia incluye 148 puntos fijos donde se han aplicado casi 29 mil dosis por día, además de brigadas territoriales que realizan cercos epidemiológicos y vacunación casa por casa en un radio de 30 manzanas alrededor de los casos detectados.

Ha habido una búsqueda activa y cada vez que se encuentra un caso, hay un protocolo muy claro que está normalizado de hacer un cerco epidemiológico y un cerco vacunal. Quiere decir, a cada persona que se sospecha que tiene sarampión, nosotros vamos a la casa, hacemos una historia de sus contactos, de las rutas que sigue y se investiga de una manera muy exhaustiva cada uno de estos casos”, precisó.

Para alcanzar la meta vacunal, Gassman explicó que se ha ampliado el horario de vacunación en sitios como la Central de Abasto, donde se han aplicado más de 10 mil dosis en días recientes, y en 21 módulos con horario extendido, que operan hasta las 23:00 horas.

En ese sentido, Clara Brugada adelantó que se analizará la conveniencia de instalar otros “macro módulos” de vacunación en otros puntos de la ciudad, como el que opera en la CEDA.

Consideró que, si en el próximo mes se logra avanzar en la cobertura, se podrá contener el brote antes de que represente un riesgo mayor, especialmente ante eventos de alta movilidad como el Mundial, donde se pedirá que visitantes lleguen vacunados.

Vamos a pedirle —de hecho, ya se ha estado solicitando— que cuando vengan de otras partes del mundo a la Ciudad de México, pues vengan vacunados, o aquí mismo se puedan vacunar en cuanto lleguen. Y eso es para protección de todos”, dijo.

Brugada Molina insistió en que la situación “no es crítica”, pero sí requiere la participación ciudadana para reforzar la vacunación y evitar nuevos contagios, concluyó.

