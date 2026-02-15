Isaac Paredes llega a Astros entre rumores… pero entrena como si nada pasara

Isaac Paredes apareció en el campamento de los Astros de Houston como si nada ocurriera a su alrededor. Uniforme puesto y un discurso claro. Para muchos fue sorpresa verlo ahí tras varios días de especulación. Para él, no.

El antesalista mexicano ha sido mencionado como la pieza más negociable dentro de un infield saturado que incluye a Carlos Correa, José Altuve, Jeremy Peña y Christian Walker. Nombres de peso, contratos elevados y un rompecabezas que todavía no termina de acomodarse en Houston.

Sin embargo, Paredes nunca dudó.

Aquí es donde pensé que iba a estar todo el tiempo”, afirmó el sonorense, consciente de que su nombre ha circulado en conversaciones por un posible canje a cambio de un bate zurdo.

No sería algo nuevo. A sus 27 años, ya ha sido cambiado tres veces, incluida su llegada a Houston en diciembre de 2024 en el acuerdo que envió a Kyle Tucker a Chicago. Los rumores no le son ajenos. Tampoco lo desestabilizan.

Paredes no es un jugador de complemento. Ha sido llamado dos veces al Juego de Estrellas en las últimas dos temporadas y viene de registrar línea de .259/.359/.470, con 19 jonrones —la mayor cifra del equipo antes de lesionarse— y 50 carreras producidas en 94 juegos antes de sufrir una distensión severa en el tendón de la corva en julio.

Su contrato también lo convierte en pieza atractiva: ganará 9.35 millones de dólares este año y tiene una opción del club para 2027 por 13.35 millones, que podría convertirse en opción mutua si termina entre los 10 primeros en la votación al MVP de la Liga Americana en 2026.

Mercado tiene. Juventud también. Y versatilidad: puede jugar tercera base, segunda base y primera base.

Solo controlo lo que hago en el terreno”, dijo. “Lo demás está fuera de mi control”.

El problema no es su rendimiento. Es el espacio. Correa ya está instalado en la antesala. Altuve quiere jugar más de 150 partidos mientras persigue los 3 mil imparables —le faltan 612— y Peña ha dejado claro que desea disputar los 162 encuentros. Walker ocupa la inicial con un salario de 20 millones, mientras Yordan Álvarez está proyectado como bateador designado casi a tiempo completo.

El margen es mínimo, aunque el manager Joe Espada lo ve distinto. Considera que la profundidad es una fortaleza tras un año marcado por lesiones.

Somos un muy buen equipo cuando Paredes está en la alineación”, reconoció el piloto boricua.

Paredes incluso declinó participar en el Clásico Mundial de Beisbol con México para priorizar su recuperación y asegurarse de llegar sano al Día Inaugural. En invierno jugó con los Naranjeros de Hermosillo, mayormente como designado, evitando forzar la pierna.

En Houston los rumores siguen girando. Pero mientras el teléfono suena en las oficinas, Isaac Paredes entrena como titular. Como si fuera a quedarse. Como si el ruido no existiera. Y quizá, por ahora, no exista.