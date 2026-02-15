¡La ley del ex! Así fue el gol de Nicolás Ibáñez ante Tigres

Tigres se deshizo de Nicolás Ibáñez y nuevo delantero de Cruz Azul respondió con gol ante los felinos, apareciendo en el área y, después de un par de ocasiones, hacer válida la ley del ex en la Liga MX.

La historia de Nicolás Ibáñez no terminó de buena forma con Tigres ya que, luego de 7 torneos defendiendo la playera de los de la Sultana del Norte, el delantero argentino vivió momentos de tensión sobre el cierre de registros.

Recalando en La Máquina, en busca de una nueva oportunidad en el futbol mexicano tras su paso por Pachuca y Tigres, Ibáñez apareció como titular en el duelo frente a su exequipo, perdonando un par de ocasiones y siendo la figura cementera para anotar el 2-0 que prácticamente sentenciaba los 3 puntos en favor de Cruz Azul.

Mandando el balón al fondo de las redes, Nicolás Ibáñez gritó el gol y Cruz Azul hizo lo que era de esperarse, presumir la ley del ex en sus redes sociales tras la anotación de su nuevo delantero:

