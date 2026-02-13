Toluca despierta en casa y somete a Xolos con autoridad en el Nemesio Diez 

El Toluca, bicampeón del futbol mexicano volvió a respirar en su casa. En el Estadio Nemesio Diez, los Diablos Rojos derrotaron 1-0 a los Xolos de Tijuana en un duelo donde la pizarra fue corta pero el control fue amplio. La escuadra dirigida por Antonio Mohamed monopolizó la pelota, marcó ritmo y frenó cualquier intento visitante.

El único gol cayó al 20. Centro medido de Marcel Ruiz y Paulinho apareció al primer poste para empujar la redonda. Gol sobrio, jugada limpia, estallido rojo en las tribunas. Toluca siguió atacando. Pavel Pérez rozó el segundo con un tiro centro que volvió a encontrar a Paulinho sin puntería. La historia no cambió. Los Diablos dominaron cada sector del campo.

La noche dejó otra postal. La afición escarlata desplegó dos tifos gigantes que cubrieron la grada. Uno recordó la historia del club. El otro celebró el presente del bicampeón. El Nemesio Diez vibró con cánticos, bengalas de color y un rugido que empujó cada avance local.

Toluca recupera el pulso y corta la racha de empates

El equipo mexiquense llegaba con tres empates seguidos. El 1-1 ante Cruz Azul había encendido dudas. El triunfo calmó la presión. Toluca sumó tres puntos con orden táctico, presión alta y seguridad en defensa. Hugo González respondió cuando fue exigido al final del segundo tiempo. Bruno Méndez y Andrés Pereira cerraron espacios. Marcel Ruiz manejó el balón con pausa.

La victoria también tuvo carga emocional. Mohamed enfrentó al club que marcó un capítulo importante en su carrera. El técnico encontró respuesta en su plantilla. Toluca volvió a parecer campeón. Ritmo constante, líneas compactas, aunque le faltó definición para amplir el marcadorñ

Xolos extraña a Gilberto Mora

En la otra orilla, el cuadro de Diablos Rojos del Toluca encontró a un rival ordenado pero limitado. El equipo de Sebastián Abreu sufre sin Gilberto Mora. El volante fue clave en el sistema fronterizo. Molestias físicas lo dejaron fuera. Todo apunta a una pubalgia. Lesión caprichosa que no fija plazos.

Su ausencia pesa. Xolos perdió creatividad. Kevin Castañeda y José Rivero intentaron generar juego sin éxito.

El panorama se complica. La posible baja de Mora también lo alejaría del amistoso de Selección Mexicana ante Islandia el 25 de febrero. Un golpe duro para un jugador que crecía con Abreu.

Toluca cerró la noche con paciencia. Toques cortos, presión tras pérdida, inteligencia para dormir el partido. El 1-0 fue suficiente. El bicampeón despertó. El Nemesio Diez cantó.