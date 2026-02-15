Frentes políticos / 15 de febrero de 2026

1. A la orden. En Michoacán, la Marina no baja la guardia. Bajo el mando de Raymundo Morales Ángeles, el Plan Michoacán por la Paz y Justicia aseguró vehículos robados, equipo táctico y presunta droga en Lázaro Cárdenas, Aquila y comunidades costeras. Un respiro al territorio gobernado por Alfredo Ramírez Bedolla. Mientras grupos criminales intentan mantener rutas y logística, la Semar responde con operativos y golpes quirúrgicos. Y en paralelo, rescata a cuatro trabajadores de Conafor frente a Chetumal, recordando que su función no es sólo combatir, sino proteger. Seguridad y salvaguarda. Cuando el Estado actúa bien, se nota.

2. Necesario. La modernización en Sonora de la Carretera 100 no es un capricho de infraestructura, es una urgencia histórica. Durante años, la vía Hermosillo-Bahía de Kino fue sinónimo de tragedia, con jornaleros trasladados en condiciones precarias y fines de semana marcados por accidentes fatales. El gobernador Alfonso Durazo arranca una obra que salva vidas. Ampliar carriles, ordenar flujos y dignificar el tránsito impacta en turismo, economía agrícola y en la nación comca’ac. No es sólo concreto; es seguridad vial y justicia social para miles de trabajadores. Obras así quizá no lucen, pero cambian destinos.

3. Cuestión de tiempo. La salida de Marx Arriaga de la SEP no sorprendió; era inevitable. Su gestión convirtió los libros de texto en trincheras ideológicas y a la Dirección de Materiales en cuartel político. Más que consolidar la Nueva Escuela Mexicana, la polarizó. Hoy su partida exhibe fracturas internas y deja amenazas de “refundación” que suenan más a revancha que a propuesta. Mario Delgado hereda el ruido, no el desorden. Le toca estabilizar, no incendiar; dar certidumbre a un magisterio cansado de bandazos. La educación mexicana no es laboratorio de protagonismos.

4. Puerta giratoria. La recaptura de Ángel “N”, alias El Niño de la Unión, exhibe las grietas del sistema. Sentenciado por robo, beneficiado con libertad asistida, luego favorecido con suspensión condicional por narcomenudeo… y terminó incumpliendo hasta la obligación mínima de firmar. Dos años después vuelve a prisión. La Fiscalía capitalina actuó y la Policía de Investigación lo ubicó. ¿Cuántos más aprovechan la flexibilidad judicial como simple trámite? Para Clara Brugada, jefa de Gobierno, y Pablo Vázquez, titular de la SSC, lo que vale es la firmeza sin descuidos. La reinserción no puede convertirse en simulación. Que pague.

5. Descontrol. Veracruz volvió a estallar. En Coatzacoalcos hubo enfrentamiento entre fuerzas federales y civiles armados; antes aparecieron hieleras con restos humanos y una lona con amenazas. Es un patrón criminal tolerado. Bajo el gobierno de Rocío Nahle, la violencia no cede y el sur del estado vive entre cateos, balaceras e intimidación del crimen organizado. Desde la silla de Gobierno hablan de cifras a la baja, pero a nivel de piso la delincuencia marca territorio. Los comunicados optimistas no garantizan la seguridad. Y hoy, en Veracruz, la autoridad llega después de la hielera. Así no se construye paz.