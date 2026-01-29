Alexis Vega alista su regreso con el Toluca

Alexis Vega alista su regreso con los Diablos Rojos del Toluca, luego de que el delantero y estandarte del equipo de la Liga MX compartiera varios momentos de su etapa de recuperación, tras la cirugía a la que fue sometido.

Al originario de la Ciudad de México se le vio fortaleciendo los brazos y piernas durante una sesión en el gimnasio.

Alexis Vega con ejercicios de recuperación Captura de pantalla

El pasado 13 de enero de 2026, el Toluca informó que a Alexis Vega se le realizaría una limpieza articular mediante un procedimiento artroscópico y su tiempo de recuperación sería de cuatro a seis semanas.

El jugador volvería a las canchas a mediados o finales de febrero. Para el 13 de dicho mes, el Toluca recibirá a los Xolos de Tijuana. Una semana después, visitará al Necaxa. O bien, su regreso se daría ante las Chivas el día 28, donde la afición le vertió varias críticas por su desempeño.

Alexis Vega quedó fuera desde la jornada 15 del Apertura 2025. A pesar de estar entre “algodones”, para la final ante Tigres tuvo una breve participación, donde mostró su temple para cobrar el penal decisivo para el Bicampeonato.

El delantero regresó al Toluca en 2024, recuperó su nivel y fue clave en la obtención de títulos del Toluca.

En tres fechas, los Diablos Rojos son sublíderes con 7 puntos, donde su poder ofensivo ha arrojado cuatro goles por sólo uno encajado.