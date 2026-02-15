Stephen Curry paraliza el All-Star 2026: El tiro imposible desde la tribuna del Intuit Dome

La física dicta que una pelota de baloncesto no debería encontrar el aro después de volar 20 metros desde una tribuna de prensa, sorteando cámaras, cables y el asombro de los presentes. Pero Stephen Curry ha pasado dos décadas reescribiendo las leyes. El domingo, en la antesala de la 75.ª edición del Juego de Estrellas de la NBA, el base de los Warriors de Golden State detuvo el pulso del flamante Intuit Dome con un disparo que desafía cualquier lógica estadística.

Mientras cumplía con una entrevista para la cadena NBC, que este año regresó a las transmisiones de la liga por primera vez desde 2002,, Curry recibió un balón en el set de narración, ubicado en lo alto del graderío. Sin ajustar el calzado y manteniendo el micrófono en la mano izquierda, lanzó un arco perfecto con la derecha. El balón suspendió el tiempo durante tres segundos antes de besar la red sin tocar el aro.

El radar de lo imposible en la casa de los Clippers

El tiro, estimado entre los 18 y 21 metros de distancia, se convirtió de inmediato en la imagen icónica del primer All-Star Game celebrado en Inglewood desde 1983. Aunque la NBA no contabiliza oficialmente estos disparos de exhibición, el registro de Curry en situaciones de juego real a más de 12 metros ronda apenas el 8 por ciento de efectividad. Sin embargo, en la atmósfera del Intuit Dome, la "zona Curry" pareció expandirse hasta los límites del edificio de los Clippers.

Este despliegue de precisión llega en un momento de reinvención para el fin de semana de las estrellas. Tras años de críticas al formato tradicional, la NBA ha implementado para este 2026 un torneo de todos contra todos entre tres equipos: dos conformados por figuras estadunidenses y uno de estrellas internacionales. Es una batalla de banderas y orgullo que busca devolverle la intensidad a la duela, complementada por el regreso de la competencia Shooting Stars, que este año desplazó al tradicional concurso de habilidades.Un legado que no conoce distancias

Para comprender la magnitud de la canasta de este domingo, hay que mirar el historial del hombre que cambió el juego. Curry, quien ya posee dos trofeos del concurso de triples (2015 y 2021) y ostenta el récord de más puntos en una ronda con 31, parece jugar en una frecuencia distinta a la de sus contemporáneos. Su capacidad para encestar desde el túnel de vestuarios o desde el logotipo de media cancha ha forzado a los entrenadores a rediseñar sus defensas, pero lo ocurrido en la tribuna de Inglewood trasciende la estrategia.

El Intuit Dome, una joya tecnológica diseñada para la inmersión total del aficionado, fue el escenario perfecto para este milagro técnico.

El torneo de este domingo, transmitido globalmente, no solo pone a prueba el nuevo formato de competencia entre naciones y equipos, sino que ratifica que, mientras Stephen Curry tenga un balón en las manos, el concepto de "fuera de rango" ha quedado obsoleto. La noche apenas comenzaba en California, pero el clímax ya se había alcanzado antes del salto inicial.