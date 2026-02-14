El Turco Mohamed habla sobre su posible salida del Toluca mientras los Diablos buscan tricampeonato en la liga y gloria en Concacaf

El rumor nació en un estudio de televisión y se propagó como chispa en tribuna llena. El periodista Santiago Fourcade aseguró que Antonio Mohamed prepara su salida del Deportivo Toluca al final del campeonato actual. Un aviso con eco de despedida para un técnico que regresó los días de gloria al cuadro mexiquense.

Fourcade relató que en el entorno del entrenador argentino se habla de una salida en verano. “Desde hace varios días me dicen que el Turco se iría de Toluca en verano”, comentó. La frase encendió la conversación en la ciudad y en el resto de los medios de comunicación.

Pero la historia tuvo respuesta cerca de la medianoche, después del triunfo 1-0 sobre Xolos de Tijuana. El estratega frenó la ola y dejó claro su sentir.

Estoy muy contento en Toluca, tengo contrato hasta 2027. No dejaría a Toluca por ir a otro equipo”.

Luego agregó una línea que añade incertidumbre.

Si me voy de Toluca es para descansar. Estoy muy comprometido con este proyecto y no hay nada más que hablar”.

El Turco no esquivó el tema. Prefirió dar la cara y recordar su historia reciente con Pumas, donde también se tomó un año sabático antes de regresar a dirigir.

“refiero ser prisionero de mis palabras. Cuando fue con Pumas dije lo mismo y descansé todo 2024 sin trabajar”. Bicampeonato, presión y un sueño internacional".

En busca del tricampeonato

Mohamed guió al Toluca al bicampeonato en el Apertura 2025 y ahora apunta al doblete con Liga y Copa. Los Diablos marchan con 12 puntos en seis partidos y el estadio Nemesio Diez volvió a sentirse inexpugnable. El club, sin embargo, mira más lejos.

El técnico confesó que la prioridad es la CONCACAF Champions Cup. “Es el objetivo número 1. Queremos el título internacional y clasificar al Mundial de Clubes”. Toluca debutará en semanas ante San Diego FC, un cruce que puede marcar la temporada.

Mohamed explicó que el equipo peleará por todo, aunque en una decisión límite elegirá la gloria continental antes que el tricampeonato. “Obviamente vamos por los dos torneos, pero cuando tengamos que elegir ya sabemos por qué camino ir”.

El Toluca del Turco, entre historia y futuro

El Turco insiste en que su compromiso es total. El contrato hasta 2027 está firmado y el cariño de la afición pesa. Pero el desgaste también existe. Descansar sería cerrar un capítulo sin traición ni fuga.

Por ahora la historia sigue en marcha. El Toluca pelea por Liga, Copa y el sueño continental. Mohamed dirige con calma de veterano y mirada de competidor feroz. El rumor queda en pausa mientras el balón sigue rodando en el Nemesio Diez, donde la grada espera otro título y quizá una despedida digna si el verano trae silencio y descanso para el Turco.