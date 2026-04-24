Alertan de estafas con álbum Panini del Mundial 2026

El furor por el Mundial 2026 y el lanzamiento del tradicional álbum de estampas Panini es aprovechado por grupos de estafadores, con una red de sitios web fraudulentos en América Latina.

Kaspersky, empresa de ciberseguridad y privacidad digital, advirtió hasta de 20 dominios que simulan la página oficial de la editorial de Panini, en las que resaltan precios bajos por estampas y tarjetas de edición especial de la próxima justa mundial de la FIFA.

“Las direcciones web replican el diseño, la identidad visual y las etapas del proceso de compra del producto oficial, lo que confunde a los usuarios y aumenta las probabilidades de éxito del fraude. Estos sitios muestran opciones con precios muy por debajo del mercado o promociones que parecen imperdibles, con distintas alternativas como álbumes de tapa dura, paquetes de stickers en diferentes cantidades e incluso combos que incluyen el álbum y sobres.

“Las páginas simulan con gran detalle un comercio electrónico legítimo, mostrando envío gratuito, botones de Agregar al carrito y campos para calcular el costo de envío, además de una sección de Productos relacionados con múltiples artículos. Para reforzar una falsa sensación de credibilidad, el pie de página de algunos de estos sitios incluye un Centro de Atención, un correo de contacto e incluso una dirección”, explica la empresa de ciberseguridad, que también alerta de Fintechs como destino final de las transferencias de dinero, lo que hace difícil su recuperación y rastreo.

Sitios simulan ofertas de productos como el álbum de pasta dura y sobre con estampas. Kaspersky

Para evitar caer en estos fraudes, cuando el aficionado no tiene la posibilidad de acudir a las tiendas físicas, son: Acceder únicamente a canales oficiales (evitar enlaces de redes sociales₎, verificación del dominio mediante la URL y configuras alertas inmediatas de movimientos bancarios.

De los 20 dominios fraudulentos que se identificaron en América Latina, 13 estaban dirigidos a países de habla hispana.

“Grandes eventos como este torneo de futbol están cada vez más en la mira de los cibercriminales. La popularidad de la colección y el componente emocional de los fanáticos se convierten en el anzuelo perfecto para fraudes cada vez más convincentes.

“Los delincuentes no dudan en explotar la urgencia, el miedo a quedarse fuera o FOMO y la búsqueda de buenos precios. Construyen trampas digitales y es probable que, en los próximos días, sigan apareciendo nuevos dominios fraudulentos cada vez más elaborados, lo que exige una vigilancia reforzada por parte de todos los coleccionistas”, dijo Fabio Assolini, investigador líder en Seguridad para América Latina en Kaspersky.