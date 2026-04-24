¡Orgullo mexicano! Yareli Acevedo gana plata en Copa del Mundo

Yareli Acevedo volvió a subirse al podio en una Copa del Mundo en Pista. La mexicana consiguió la medalla de plata en una de las pruebas más intensas, la de Eliminación, en la primera jornada de la cita que se realiza en Nilai, Malasia.

La ciclista capitalina totalizó 540 puntos y cruzó la meta después de la noruega Anita Yvonne Stenberg, quien se llevó la medalla de oro con 600 unidades. El bronce fue la irlandesa Lara Gillespie con 480.

Hace unos días, Yareli Acevedo conquistó la presea de bronce en la prueba de Ómnium en la segunda ronda de la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista, que se realizó en Hong Kong, China. La campeona del mundo acumuló 126 puntos y la prueba fue ganada por la japonesa Tsuyaka Uchino con 133 unidades.

EQUIPO FEMENIL DE MÉXICO GANA BRONCE

Por su parte, el equipo femenil mexicano, integrado por Daniela Gaxiola, Yuli Verdugo y María José Vizcaíno, se llevaron la medalla de bronce en la prueba de velocidad.

Las mexicanas finalizaron en la tercera posición con 320 puntos, mientras que el equipo de Países Bajos logró la plata con 360 y el oro fue para las chinas con 400 unidades.

La clasificación final del serial definirá dos cosas: los ganadores absolutos y establecerá la jerarquía internacional rumbo al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista 2026, que se tiene programado para octubre en Shanghái, así como el proceso clasificatorio hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.