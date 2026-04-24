José Ramón Fernández acusa a Faitelson de presunto abuso contra una mujer

En su libro El Protagonista, José Ramón Fernández reveló un presunto abuso de David Faitelson contra una mujer cuando se encontraba trabajando en TV Azteca: “Son fotografías lamentables, muy sucias”; hasta el momento, no existe respuesta por parte del ahora comentarista de TUDN.

Meses después de que Faitelson revelara una supuesta adicción José Ramón Fernández, la polémica relación entre ambos periodistas vive un nuevo capítulo que paraliza al mundo del deporte, ya que –ahora- José Ramón Fernández fue el encargado de dar a conocer información nunca antes mencionada.

En la página 331 del libro El Protagonista, esta es la narración de José Ramón Fernández ante las presuntas acciones de David Faitelson:

En una ocasión, Faitelson tocó de manera inapropiada a la chica. Quienes estuvieron presentes me contaron que el propio Faitelson ordenó cerrar las puertas de aquella oficina para que lo sucedido no trascendiera, pero él no contaba con que quedarían pruebas gráficas de ese momento bochornoso”.

Por supuesto, el revuelo ante lo sucedido no pasó desapercibido entre los aficionados, sin embargo, pese a revelar la información, José Ramón Fernández fue contundente y aseguró que esas presuntas imágenes que se encuentran bajo su poder jamás verán la luz:

Una imagen está bochornosa, y está tomada de lejos, pero la segunda es más nítida y se puede apreciar perfectamente el abuso. Son fotografías lamentables, muy sucias, que nunca daré a conocer y jamás utilizaré para destrozar familias”.

Hasta el momento, David Faitelson no ha dado a conocer su postura, sin embargo, se espera que en los siguientes días salga de manera pública a hablar sobre estos hechos que ponen en entredicho su imagen.

BFG