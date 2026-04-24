Extraño choque en GAM deja 9 detenidos; no fue accidente 

Tras un incidente registrado minutos antes de las cinco de la mañana, en el que un vehículo compacto color blanco se proyectó contra la fachada de un negocio en camino a San Juan de Aragón y Puerto San Blas en la colonia Ampliación Casas Alemán en la alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX y que en primera instancia se pensaba que se trataba de un accidente vial, la investigación dio un vuelco cuándo se localizaron varias heridas por disparo de arma de fuego en el conductor del auto.

El auto José Antonio García

De inmediato, la Secretaría de Seguridad Ciudadana en coordinacion con la Fiscalía General, de Justicia, implementaron un monitoreo de investigación a través de las cámaras del C5 donde lograron determinar la ruta del vehículo, por lo que implementaron un operativo en calles aledañas en el que se localizaron casquillos percutidos y donde resultaron 9 personas detenidas, 7 hombres y 2 mujeres.

También dejaron cuerpo

Durante las investigaciones se determinó que este grupo estaría relacionado con el hallazgo de un cuerpo localizado en Av Rio de los Remedios y Av Gran Canal en los límites de la alcaldía Gustavo A. Madero y el municipio de Ecatepec, Estado de México. El cuerpo, presuntamente de una mujer, se encontraba dentro de bolsas de color negro y amarrado con un cordón plástico.

El cuerpo José Antonio García

Los 9 detenidos fueron trasladados la agencia del Ministerio Público, mientras que los cuerpos fueron trasladados al anfiteatro de la alcaldía Gustavo A. Madero donde iniciará la averiguación correspondiente.