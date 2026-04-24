El control migratorio y las aulas estadunidenses

El entorno educativo de nuestro vecino del norte, tradicionalmente concebido como un refugio de aprendizaje y seguridad, atraviesa hoy una crisis silenciosa que amenaza con desmantelar décadas de progreso en la equidad escolar. De acuerdo con un análisis reciente del Brookings Institution, la intensificación de las políticas de control migratorio en Estados Unidos no sólo está transformando la demografía de las comunidades, sino que está fracturando el corazón mismo del sistema educativo: el bienestar de los estudiantes.

El problema central que plantea este prestigioso instituto y bajo la firma de Carolyn Sattin-Bajaj, radica en cómo la eliminación de protecciones en “áreas sensibles” —lugares como escuelas, iglesias y hospitales— ha generado un clima de miedo paralizante que desborda la capacidad de las instituciones educativas para cumplir su misión fundamental.

El análisis advierte que la rescisión de directrices que anteriormente restringían la operatividad de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cerca de los planteles escolares ha tenido un efecto dominó devastador. Lo que antes era un espacio de desarrollo se ha convertido, para miles de niños, en un terreno de incertidumbre.

Detalla que esta hostilidad sistémica se traduce en cifras preocupantes: el ausentismo escolar crónico ha repuntado significativamente. En algunos distritos de California, por ejemplo, las ausencias diarias aumentaron 22% tras operativos migratorios, siendo los estudiantes más pequeños los más afectados. El miedo a que un padre sea detenido durante el trayecto a la escuela o que el propio plantel deje de ser un lugar seguro está alejando a los niños de las aulas.

Pero el daño no se limita a la asistencia física. El instituto describe una herida profunda en la salud mental de las infancias de origen inmigrante. La amenaza constante de la separación familiar induce niveles críticos de ansiedad, trastornos de adaptación y síntomas de estrés postraumático. Para un niño, la posibilidad de que su madre no esté en casa al regresar de la escuela es una carga emocional que anula cualquier intento de concentración académica. Este estrés se refleja en el rendimiento: el estudio subraya una caída en las puntuaciones de pruebas estandarizadas de matemáticas y lectura, no sólo en estudiantes clasificados como aprendices de inglés o de origen latino, sino que el efecto negativo se propaga hacia otros grupos estudiantiles, alterando el ecosistema de aprendizaje general.

Sattin-Bajaj pone el foco en los educadores, quienes se encuentran en la primera línea de esta crisis sin las herramientas ni el apoyo necesarios. Los maestros y directivos están asumiendo roles que exceden su formación académica, convirtiéndose en consejeros legales improvisados, apoyos emocionales para familias en crisis y guardianes de la privacidad de sus alumnos. El sistema escolar está siendo forzado a actuar como un dique de contención frente a políticas federales que erosionan la confianza comunitaria. Mientras el gobierno intensifica la vigilancia, las escuelas luchan por mantener su estatus de zona neutral, una batalla que, según el instituto, requiere urgentemente de mayor orientación política y recursos económicos para no colapsar.

En última instancia, se llama a la reflexión sobre el costo humano y social de las tácticas de control migratorio. El impacto en la trayectoria de vida de estos jóvenes es tangible: se observa una disminución en la inscripción universitaria y un desplazamiento prematuro hacia el mercado laboral informal debido a la necesidad económica que surge tras una deportación familiar.

Al final del día, el debilitamiento de la educación de los hijos de inmigrantes no es sólo un problema sectorial, sino un golpe al futuro capital social y económico de esa nación.