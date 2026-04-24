Nahuel Guzmán lanza dardo a la Liga MX: ‘me parece raro’

Nahuel Guzmán le lanzó un dardo a la Liga MX por los horarios de los partidos decisivos en la última jornada del Clausura 2026. El portero de Tigres consideró como ‘rara’ esta situación, cuando en las cinco mejores ligas del mundo pasa lo contrario.

“Me parece raro. Sé que hace un tiempo cambió, pero me parece muy raro que los partidos definitorios, los que definen cosas, no se jueguen a la misma hora. Estaba viendo que las cinco mejores ligas del mundo, la última fecha, los partidos definitorios se juegan en el mismo horario”, mencionó ‘El Patón’ en conferencia de prensa.

Este sábado 25 de abril, el partido entre Tigres y Mazatlán se jugará a las 5 de la tarde en el Estadio Universitario. Además de los dirigidos por Guido Pizarro, el América, Atlas, Tijuana y León, se juegan un lugar en la Liguilla.

“Me parece un tema que, en caso de que algunos resultados no se den, puede generar ciertas suspicacias, así mencionarlo nada más, sin querer alterar”, añadió Nahuel Guzmán.

LOS HORARIOS DE LOS PARTIDOS CLAVE POR UN LUGAR EN LIGUILLA:

- Sábado 25 de abril: Tigres vs. Mazatlán / 5 de la tarde.

- Sábado 25 de abril: Toluca vs. León / 19:05 horas.

- Sábado 25 de abril: Chivas vs. Xolos / 19:07 horas.

- Sábado 25 de abril: América vs. Atlas / 9:10 de la noche.

Nahuel Guzmán consideró que el homenaje a Gignac es merecido Mexsport

UN HOMENAJE MERECIDO PARA GIGNAC

El partido ante Mazatlán tendrá algo especial, posiblemente sea el último partido de la Fase regular de André-Pierre Gignac en el Estadio Universitario. Para Nahuel Guzmán, el homenaje que se le rendirá es merecido, pero priorizan la victoria.

“El homenaje es merecido, pero hay algo que está por encima de cualquier reconocimiento personal, que es el equipo y el resultado. Lo hemos hablado y él está de acuerdo. Vamos a priorizar lo colectivo”, dijo.