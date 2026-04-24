Suspenden 6 partidos a Prestianni por racismo; se perdería el Mundial 2026

La UEFA suspendió al jugador argentino del Benfica Gianluca Prestianni seis partidos por comportamiento "discriminatorio", aunque tres de esos duelos quedan en suspenso durante un periodo de dos años.

El extremo argentino del Benfica, de 20 años, fue acusado de decirle "mono" a la estrella del Real Madrid Vinícius en el juego de ida de los playoffs a octavos de final de la Champions el 17 de febrero.

El árbitro activó el protocolo antirracista y Vinícius y otros jugadores blancos, como el astro francés Kylian Mbappé, denunciaron la supuesta discriminación.

El argentino, quien entonces negó las acusaciones en sus redes sociales, fue suspendido por la UEFA para el partido de vuelta, ganado por el Madrid. Este partido ya se incluye en la sanción.

La UEFA decidió este viernes suspenderlo por "un total de seis partidos oficiales de competiciones de la UEFA y/o de selecciones nacionales".

Gianluca Prestianni fue suspendido por UEFA para el partido de vuelta correspondiente a los playoffs entre Real Madrid y Benfica. Reuters

El órgano rector del futbol europeo entiende que Prestianni incurrió en una "conducta discriminatoria" con sus acciones.

Al condenar finalmente al jugador por "conducta homófoba" en lugar de por insulto racista, según su comunicado, la cámara disciplinaria de la UEFA valida la línea de defensa de Gianluca Prestianni.

Tres de los encuentros de sanción quedan en suspenso durante dos años y el jugador no deberá cumplirlos, siempre que no reincida.

El órgano rector del futbol europeo precisó que solicitará a la FIFA "que la suspensión se extienda a nivel mundial".

En ese caso, esto podría afectar a una eventual participación de Prestianni con la selección argentina en el Mundial 2026.

BFG