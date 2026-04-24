Alek Thomas y Geraldo Perdomo cambian el bat por la parrilla en Reforma

Alek Thomas y Geraldo Perdomo llevaron mucho más allá del terreno su experiencia en la Ciudad de México. Los estelares de los Arizona Diamondbacks se trasladaron a Paseo de la Reforma para protagonizar una activación distinta, al colocarse detrás de un food truck y preparar hot dogs frente a los aficionados. La dinámica formó parte del MLB World Tour: Mexico City Series, que este fin de semana tendrá juegos de temporada regular en la capital del país.

El punto de encuentro fue a un costado del Ángel de la Independencia , donde ambos peloteros convivieron con seguidores en uno de los escenarios más representativos de la ciudad. Thomas y Perdomo no se limitaron a la presencia protocolaria, sino que participaron directamente en la preparación de los alimentos, siguiendo la receta del chef mexicano Enrique Olvera . La activación combinó cercanía con los aficionados y promoción del evento internacional, en un entorno distinto al diamante.

La actividad se realizó antes de la llegada del grueso de aficionados y medios de comunicación, lo que permitió una interacción más cercana con algunos asistentes. En ese mismo espacio, los jugadores también grabaron promocionales para MLB Network , como parte de la difusión global del evento.

En lo deportivo, Alek Thomas llega como uno de los nombres a seguir en la serie en la Ciudad de México, respaldado por su participación con la selección mexicana en el Clásico Mundial de beisbol. El jardinero central ha tenido un inicio sólido con 13 hits, un jonrón, ocho dobletes y ocho carreras producidas, además de cuatro bases robadas en cuatro intentos, consolidándose como pieza dinámica en el lineup de Arizona.

Por su parte, Geraldo Perdomo se mantiene como una de las piezas consolidadas dentro del roster de los Diamondbacks, respaldado por cinco años de experiencia en Grandes Ligas. El dominicano viene de una campaña 2025 en la que fue cuarto en la votación al Jugador Más Valioso y ganó el Bate de Plata como parador en corto, mientras que en este arranque registra promedio de .259 con 21 hits en 81 turnos, además de seis bases robadas en nueve intentos.

Ambos peloteros perfilan para ser titulares en el arranque de la serie ante los Padres, en un fin de semana que marcará la tercera ocasión en que la Ciudad de México alberga juegos de temporada regular de Grandes Ligas. El regreso de MLB a la capital refuerza el vínculo con la afición mexicana y amplía el impacto del evento más allá del estadio.

Mientras tanto, los Padres de San Diego también tuvieron actividad en la capital, al realizar una clínica con jugadores de ligas infantiles en la Liga Olmeca. La jornada complementó las actividades del fin de semana y acercó el beisbol a nuevas generaciones, en paralelo a la serie internacional.