Rafa Jódar destroza a De Minaur y se presenta al mundo el día que Alcaraz se baja de Roland Garros

El tenis español escogió el peor y el mejor momento para anunciar al mismo tiempo su presente y su futuro. En la misma jornada en que Carlos Alcaraz confirmó que se perderá Roland Garros por una lesión en la muñeca, Rafael Jódar, un joven de 19 años, sometió a Alex de Minaur (número ocho del mundo y quinto cabeza de serie del torneo) ante una pista Manolo Santana completamente llena en el Masters 1000 de Madrid. El resultado: 6-3 y 6-1 en apenas 75 minutos.

Jódar confirmó que es un jugador muy peligroso al resto, quebrando el saque de De Minaur hasta en cinco ocasiones. El australiano apenas pudo presentar resistencia en el segundo set, en el que encajó un 6-1 fulminante.

Entre los espectadores de lujo que siguieron el partido desde las gradas estaba el italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, que quiso ver en directo la actuación del que ya se perfila como uno de los grandes talentos de la generación siguiente.

Ver a tanta gente que disfruta con mi tenis es lo que acaba llenándome", declaró Jódar tras el partido.

El resultado lo convirtió en el segundo jugador nacido en 2006 o después en lograr una victoria contra un top 10, después del brasileño Joao Fonseca, contra quien medirá fuerzas precisamente en la tercera ronda el domingo.

Rafael Jódar Camacho nació el 17 de septiembre de 2006 en Leganés, Madrid. Disputó toda su carrera juvenil en el Club de Tenis Chamartín, uno de los centros de formación más reconocidos del tenis español, donde compartió vestuario con otro talento emergente, Martín Landaluce. En 2024, con 17 años, ganó el título individual en el Abierto de Estados Unidos Júnior y alcanzó el número cuatro del ranking ITF júnior.

Rafael Jódar lleva apenas unos meses inmerso en el tenis profesional en la ATP y ya escaló dentro del top 50 del mundo. AFP

Su salto al profesionalismo fue abrupto, pero sólido. En enero de 2026 llegó desde la previa a la final del 125 de Canberra en Australia y logró su primera victoria en Grand Slam en el Abierto de Australia, proeza inusual para un jugador de su edad.

En apenas 23 torneos disputados ha acumulado 1,080 puntos ATP y escala hasta el puesto 42 del ranking, una progresión que el circuito no había visto en un debutante español desde los primeros pasos de Alcaraz.

Su victoria de este viernes llega cargada de simbolismo. Alcaraz, de 22 años y número dos del mundo, anunció horas antes que no participará en el Masters 1000 de Roma ni en Roland Garros 2026, torneo que comenzará el 24 de mayo en París y en el que llegaba como bicampeón defensor.

La lesión, una inflamación en la vaina del tendón de la muñeca derecha, lo tendrá alejado de la pista varias semanas. La baja implica que Alcaraz perderá al menos 3,000 puntos, lo que afectará su lucha por el número uno del mundo frente a Sinner.

El propio Alcaraz dejó una frase en sus redes sociales que resonó distinto a la luz de lo ocurrido en la Caja Mágica: "Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí". Mientras él descansaba la muñeca en Madrid, Jódar hacía exactamente eso sobre la pista Manolo Santana.

España, que formó a Arantxa Sánchez Vicario, a Sergi Bruguera, a Rafael Nadal y a Carlos Alcaraz, vuelve a demostrar que su cantera no tiene pausa. El próximo capítulo llega el domingo, cuando Jódar se enfrente al brasileño Fonseca en un duelo que el propio circuito ya califica como el choque generacional de la temporada.