Denuncia Reinserta robo de donativos con valor de 2 mpd para DIF en Acapulco

Reinserta denunció el robo de un camión que contenía artículos con un valor estimado en dos millones de pesos, los cuales estaban destinados para la reconstrucción de la “Villa de las Niñas” en Acapulco.

La asociación civil, fundada por la activista y creadora de contenido Saskia Niño de Rivera y la psicóloga Mercedes Castañeda, explicó que el camión con las donaciones llegó el jueves 16 de abril directamente a las instalaciones del DIF Acapulco.

Entre los artículos había biberones, lámparas de noche, almohadas, colchones, estufas, aires acondicionados, ropa de cama, artículos de higiene y otros productos para el equipamiento de la “Villa de las Niñas”.

Reproducir Robo Acapulco

Saskia Niño de Rivera reveló, en su cuenta de X, que al acudir por los artículos para entregarlos fueron informados que éstos ya no estaban en el lugar.

Posteriormente comenzaron a aparecer algunas cosas ya usadas y la directora del DIF Acapulco, María del Rosario Moreno de la Cruz, indicó que no había forma de recuperar todo.

“Dijo que ya no tenía forma de saber dónde están, a quién y cómo se las entregaron”, denunció la activista.

Moreno de la Cruz también le indicó que no podía garantizar que "no se roben una almohada, una cobija, un cepillo de dientes”.

En ese contexto, Niño de Rivera lanzó fuertes críticas directas a la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, por su falta de atención al caso.

“La presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, realmente brilla por su ausencia y por su indiferencia. La hemos buscado, le hemos escrito, le hemos invitado a ver este proyecto y realmente no ha estado, no ha dado la cara por las niñas”, declaró.

“Esto no es un error, es corrupción, impunidad y abandono institucional”, añadió.

Tras la denuncia pública, el gobierno municipal informó que el Órgano de Control Interno inició una investigación y anunció la destitución de la presidenta del DIF Acapulco.