¡Tras los pasos de Mbappé! Santiago Cisneros, joya del León, a prueba con el AS Mónaco

El Club León continúa apostando por el desarrollo de sus fuerzas básicas, luego de anunciar el viaje de su joven prospecto Santiago Cisneros a Francia, donde realizará una observación con el AS Mónaco, como parte de su proceso de formación y proyección internacional.

El jugador regresará a León el próximo mes tras esta experiencia en el futbol europeo, la cual representa una vitrina importante para los talentos mexicanos que buscan abrirse camino en clubes del extranjero.

A través de imágenes difundidas en redes sociales, se observa a Cisneros en las instalaciones del conjunto del Principado, portando la indumentaria del club y posando en espacios emblemáticos decorados con figuras históricas del futbol mundial como Thierry Henry y Kylian Mbappé, referentes que han pasado por la institución.

Con este tipo de experiencias, el Club León refuerza su apuesta por la internacionalización de sus canteranos, brindándoles oportunidades de exposición en escenarios europeos de alto nivel competitivo.