Muere el ciclista colombiano Cristian Camilo Muñoz por sepsis tras caída en Francia

El ciclista colombiano Cristian Camilo Muñoz Lancheros murió este viernes en la ciudad española de Oviedo a los 30 años, como consecuencia de una sepsis desarrollada tras una herida en la rodilla izquierda, que sufrió el 18 de abril durante el Tour du Jura, en Francia.

Para el equipo de ciclismo NU Colombia es muy triste informar el fallecimiento de su corredor Cristian Camilo Muñoz, ocurrido en las últimas horas en Europa como consecuencia de complicaciones médicas derivadas del accidente sufrido el pasado sábado durante la disputa del Tour du Jura, en Francia”

El equipo detalló la secuencia médica que derivó en la muerte del pedalista. Tras la caída, Muñoz fue atendido inicialmente en un centro médico, donde recibió tratamiento por la herida en su rodilla izquierda. Una vez que el equipo llegó a Oviedo para disputar la Vuelta a Asturias, el corredor fue valorado nuevamente en una clínica, donde el personal médico detectó una infección de difícil manejo que requirió atención especializada.

El diagnóstico reveló una sepsis causada por una bacteria agresiva, que requirió cirugía urgente en Francia. Muñoz permaneció una semana en cuidados intensivos antes de fallecer en la madrugada del viernes. Raúl Mesa, director técnico del equipo NU Colombia, confirmó el desenlace en el programa colombiano Ciclismo en Grande.

Estoy muy triste con la muerte de Cristian Camilo Muñoz, nos avisaron que falleció a las 5:00 a. m. (hora de Colombia). Él tuvo un accidente el día sábado, cuando estábamos corriendo el Tour de Jura. Allí tuvo una herida muy grande en la rodilla y tuvieron que colocarle puntos. Lo llevamos a España, y el médico Xavier Rodríguez vio su situación, y allí lo comenzaron a tratar con antibióticos, pero la pierna se hinchó y lo llevaron al hospital en Oviedo”, declaró Mesa.

El colombiano Cristian Camilo Muñoz formó parte del UAE Team Emirates en 2019 por un lapso de dos años. Redes sociales

Nacido el 20 de marzo de 1996 en Ventaquemada, Boyacá, Muñoz desarrolló una carrera que lo llevó al pelotón World Tour. En 2019 firmó con el UAE Team Emirates, donde compitió hasta 2021 junto a figuras como el esloveno Tadej Pogacar.

En su palmarés figuran el triunfo en la clasificación por puntos de la Vuelta de la Juventud 2017, dos victorias de etapa en esa misma competencia y una victoria parcial en el Giro de Italia en 2018. Desde 2024 defendía los colores del NU Colombia, equipo con el que conquistó triunfos parciales en la Clásica de Anapoima y la Vuelta a Boyacá.

El equipo NU Colombia decidió retirarse de la Vuelta a Asturias, donde los coches de la dirección de carrera lucieron un listón negro en señal de luto. La Alcaldía de Ventaquemada emitió un comunicado en el que expresó que el municipio se encontraba de luto.El UAE Team Emirates, equipo en el que Muñoz compitió entre 2019 y 2021, también lamentó su fallecimiento.