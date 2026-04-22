El nuevo reto de MrBeast volvió a poner a prueba a decenas de participantes, pero uno de ellos terminó destacando por encima del resto. Se trata de Juan, un padre de familia mexicano que se ha convertido en uno de los favoritos dentro del desafío de supervivencia en un supermercado.

El creador de contenido MrBeast lanzó esta dinámica en su canal de YouTube el 18 de abril, donde propuso a los concursantes quedarse dentro de un supermercado el mayor tiempo posible. La regla es simple: la última persona en salir gana el premio, que pasó de 250 mil dólares a 1 millón de dólares al finalizar el video.

Juan, el favorito para ganar reto de MrBeast de 1 millón de dólares Captura de pantalla

Un reto de resistencia dentro de un supermercado que compró MrBeast

La dinámica del concurso permite a los participantes usar todo lo que hay dentro del establecimiento para sobrevivir. Desde alimentos hasta artículos de entretenimiento, todo forma parte del juego.

Pero no se trata solo de aguantar. El reto también permite formar alianzas, sabotear a otros concursantes y tomar decisiones estratégicas que pueden definir quién avanza.

En ese contexto, Juan optó por un perfil distinto. Durante el video se le ve manteniéndose al margen de los conflictos, enfocándose en resistir y adaptarse a las condiciones del lugar.

“Yo podría estar aquí un año, dos años, no hay problema”, dice en una de sus intervenciones, dejando clara su determinación frente al desafío.

¡De México para el mundo! Juan, el favorito para ganar reto de MrBeast de 1 millón de dólares Captura de pantalla

Juan, el mexicano que ganó apoyo en redes

Desde que se publicó el primer video, el nombre de Juan comenzó a circular en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube. Su participación conectó rápidamente con el público, que empezó a seguir su avance dentro del reto.

Parte de la atención se debe a su historia dentro del juego. Al inicio, su hijo también participaba, pero tuvo que abandonar la competencia, dejándolo solo frente al resto de concursantes.

Además, en varios momentos se muestra cómo otros participantes lo dejaron fuera de alianzas, lo que lo obligó a continuar sin respaldo dentro del grupo.

A pesar de eso, Juan se mantuvo en competencia, destacando por su actitud y su forma de enfrentar la situación. En el video se le ve cantando, jugando básquetbol y manteniendo el ánimo, incluso cuando el entorno no le era favorable.

¡De México para el mundo! Juan, el favorito para ganar reto de MrBeast de 1 millón de dólares Captura de pantalla

De participante a finalista favorito del reto de MrBeast

Con el paso de los días, Juan logró avanzar hasta colocarse entre los cuatro finalistas del reto. Este punto marcó un cambio importante en la dinámica del juego.

Tras más de dos meses dentro del supermercado, la competencia dio un giro. Los finalistas ahora forman un equipo y enfrentan un nuevo objetivo: consumir toda la comida disponible dentro del lugar para ganar el premio final.

Como parte de esta nueva etapa, cada participante contará con apoyo profesional, incluyendo nutriólogos y entrenadores personales, además de la instalación de un gimnasio y áreas de descanso dentro del establecimiento.

¡De México para el mundo! Juan, el favorito para ganar reto de MrBeast de 1 millón de dólares Captura de pantalla

Una historia que conecta con la audiencia

El caso de Juan ha generado una respuesta constante en redes sociales. Miles de usuarios han compartido mensajes de apoyo, destacando su resistencia y su forma de enfrentar el reto.

Entre los comentarios más repetidos aparecen mensajes que lo reconocen como uno de los participantes más sólidos dentro de la competencia, incluso más allá del resultado final.

La combinación de su historia personal, su desempeño dentro del juego y la exposición global del canal de MrBeast han hecho que su nombre se mantenga en tendencia.

Mientras el reto avanza, la atención sigue puesta en los finalistas y en quién logrará quedarse con el premio, en una dinámica que sigue cambiando conforme pasan los días dentro del supermercado.