Toronto frenó críticas por cobrar en su ‘Fan fest’ del Mundial 2026

La ciudad de Toronto frenó las críticas por el costo de 10 dólares por un boleto para su ‘Fan fest’ durante el Mundial 2026, por ello decidió tener para todos los gustos, es decir, entradas gratuitas y Premium, éstas últimas que van de 100 a 300 dólares (1740 a 5,222 pesos mexicanos)

El plan original de las autoridades, que revelaron la semana pasada, era que las entradas generales costaran 10 dólares para el ‘Fan fest’.

En 2025, el ‘Fan fest’ lo promocionaron bajo el lema de “espacio gratuito e inclusivo”, pero tras las críticas de varios aficionados, la alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, pidió que se revisara la idea de la venta de boletos.

Toronto recibirá seis partidos del Mundial 2026 Mexsport

En el informe que publicó el personal municipal, se propone lo siguiente para los 20 mil boletos generales disponibles cada día:

- 15,600 boletos gratuitos.

- 500 boletos para grupos comunitarios sin costo alguno.

- 3,900 boletos Premium con precios de 100 a 300 dólares.

PARTIDOS DEL MUNDIAL 2026 EN TORONTO:

- Viernes 12 de junio: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina.

- Miércoles 17 de junio: Ghana vs. Panamá.

- Sábado 20 de junio: Alemania vs. Costa de Marfil.

- Martes 23 de junio: Panamá vs. Croacia.

- Viernes 26 de junio: Senegal vs. Irak.

- Jueves 2 de julio: 1 partido de Dieciseisavos de final.

“El Fan Fest debería ser gratuito para el público general”, declaró Chow esta semana antes de que el consejo votara por 18-3 3 para crear una opción de entrada gratuita para el público general. “Podemos ofrecer paquetes VIP para quienes los deseen, pero las puertas deben estar abiertas para todos”.