Repaso histórico de México en el álbum del Mundial: 79.5% de acierto (1970-2026)

Panini presentó a los jugadores que lucirán con México en el álbum del Mundial 2026, elevando las críticas por los futbolistas que no serán parte del Tri para la justa veraniega; en la historia de la colección, se muestra un acierto del 79.5% respecto a la convocatoria final.

La colección de los álbumes del Mundial arrancó en 1970, misma que ha sido parte de las grandes glorias y fracasos de la Selección Mexicana, ya que en las ediciones de Alemania 1974, España 1982 e Italia 1990, el Tri no consiguió su boleto al torneo por diversas razones.

Con los 18 jugadores presentados para el Mundial 2026, serán un total de 200 estampas de jugadores del Tri en la historia de los álbumes de la Copa Mundial de la FIFA.

Conoce el repaso histórico, donde Panini coincide en 159 de las 200 estampas coleccionables, dando un 79.5% de acierto:

México 1970 (9 de 14)

Durante el primer Mundial disputado en México, el Tri llegó hasta los Cuartos de Final; así se distribuyeron los cupos entre los futbolistas considerados por Panini y los que llamó Raúl Cárdenas.

9 de los 14 que aparecen en el álbum sí fueron convocados: Ignacio Calderón, Juan Manuel Alejándrez, Gustavo Peña, Mario Pérez, Aaron Pandilla, Javier Fragoso, Isidro Díaz, Enrique Borja y Francisco Castrejón.

5 aparecen en el álbum sin ir al Mundial: Gabriel Núñez, Sabas Ponce, Alberto Onofre, Juan Alvarado y Vicente Pereda.

13 convocados sin aparecer en el álbum: Francisco Montes, Guillermo Pérez, Marcos Rivas, Antonio Munguía, Horacio López Salgado, Antonio Mora, José Vantolrá, Javier Guzmán, Héctor Pulido, José Luis González, Mario Velarde, Javier Valdivia y Ignacio Basaguren.

Jugadores de México convocados al Mundial de 1970. BFG

Argentina 1978 (11 de 16)

Tras perderse el Mundial de España 1982, México cayó en cada uno de sus partidos de la Fase de Grupos y fue eliminado en la primera ronda; Panini acertó en mayor medida respecto a lo mostrado en 1970.

Acertaron en 11 de los 16: Manuel Nájera, Carlos Gómez, Eduardo Ramos, Arturo Vázquez Ayala, Antonio de la Torre, Javier Cárdenas, Víctor Rangel, Leonardo Cuéllar, Hugo Sánchez, Cristobal Ortega y José Pilar Reyes.

5 aparecen en el álbum sin ir al Mundial: Francisco Castrejón, Javier Guzmán, Rafael Chávez, José Luis Real y Alfredo Jiménez.

12 convocados sin aparecer en el álbum: Alfredo Tena, Guillermo Mendizábal, Enrique López Zarza, Jesús Martínez, Rigoberto Cisneros, Carlos Gómez, Ignacio Flores, Gerardo Lugo, Hugo Rodríguez, Mario Medina, Raúl Isiordia y Pedro Soto.

México regresa a una Copa del Mundo de la FIFA tras no participar en Alemania 1974. BFG

México 1986 (16 de 16)

Por primera vez en la historia del álbum del Mundial, los 16 futbolistas que aparecieron en la colección fueron considerados por el estratega nacional (Bora Milutinović); el Tri llegó hasta los Cuartos de Final.

16 de 16 aparecen en el álbum: Pablo Larios, Mario Trejo, Félix Cruz Barbosa, Armando Manzo, Fernando Quirarte, Rafael Amador, Raúl Servín, Carlos Muñoz, Miguel España, Tomás Boy, Javier Aguirre, Manuel Negrete, Hugo Sánchez, Luis Flores, Carlos Hermosillo y Olaf Heredia.

7 convocados sin aparecer en el álbum: Francisco Javier Cruz, Carlos de los Cobos, Alejandro Domínguez, Hugo Sánchez, Ignacio Rodríguez Bahena, Javier Hernández y Manuel Negrete.

Por única ocasión en la historia, el álbum del Mundial acertó en el 100% de los jugadores. BFG

Estados Unidos 1994 (13 de 17)

Tras 8 años de espera luego de no asistir a Italia 1990 por el problema de los cachirules, México regresó a una justa mundialista para avanzar hasta los Octavos de Final ante Bulgaria y caer en penales.

Acertaron en 13 de los 17: Jorge Campos, Claudio Suárez, Juan Ramírez Perales, Ignacio Ambriz, Raúl Gutiérrez, Ramón Ramírez, Alberto García Aspe, Benjamín Galindo, Marcelino Bernal, Luis Miguel Salvador, Luis García, ‘Zague’ y Hugo Sánchez.

4 aparecen en el álbum sin ir al Mundial: Miguel Herrera, Miguel España, David Patiño y Alejandro García.

9 convocados sin aparecer en el álbum: Carlos Hermosillo, Félix Fernández, Juan Carlos Chávez, Joaquín del Olmo, Misael Espinoza, Luis Valdez, José Luis Salgado, Jorge Rodríguez Esquivel y Adrián Chávez.

Tras los 'cachirules', México regresó a una Copa del Mundo de la FIFA. BFG

Francia 1998 (12 de 16)

Cayendo en los Octavos de Final ante Alemania, México disputó su segundo Mundial consecutivo en donde Panini mantuvo el promedio respecto a los jugadores que se encuentran en el álbum pero no son considerados para el torneo.

12 de 16 aparecen en el álbum: Pável Pardo, Duilio Davino, Claudio Suárez, Joel Sánchez, Ramón Ramírez, Alberto García Aspe, Braulio Luna, Germán Villa, Luis Hernández, Luis García, Cuauhtémoc Blanco y Óscar Pérez.

4 aparecen en el álbum sin ir al Mundial: Adolfo Ríos, Francisco Gabriel de Anda, Alberto Coyote y Carlos Hermosillo.

11 convocados sin aparecer en el álbum: Jorge Campos, Marcelino Bernal, Ricardo Peláez, Oswaldo Sánchez, Pável Pardo, Raúl Rodrigo Lara, Isaac Terrazas, Francisco Palencia, Salvador Carmona, Jaime Ordiales y Jesús Arellano.

México cayó en Alemania durante los Octavos de Final. BFG

Corea-Japón 2002 (11 de 16)

En el primer Mundial celebrado en dos países se presentó una de las eliminaciones más dolorosas de la Selección Mexicana, misma que se sufrió en los Octavos de Final ante Estados Unidos.

11 de 16 aparecen en el álbum: Óscar Pérez, Manuel Vidrio, Rafa Márquez, Gerardo Torrado, Johan Rodríguez, Alberto García Aspe, Ramón Morales, Jesús Arellano, Cuauhtémoc Blanco, Francisco Palencia y Jared Borgetti.

5 aparecen en el álbum sin ir al Mundial: Claudio Suárez, Pável Pardo, Duilio Davino, Víctor Ruiz y Miguel Zepeda.

12 convocados sin aparecer en el álbum: Francisco Gabriel de Anda, Rafael García, Braulio Luna, Oswaldo Sánchez, Sigilfredo Mercado, Germán Villa, Luis Hernández, Salvador Carmona, Gabriel Caballero, Melvin Brown, Alberto Rodríguez y Jorge Campos.

México sufrió una de sus eliminaciones más dolorosas tras caer ante Estados Unidos en Octavos de Final. BFG

Alemania 2006 (15 de 17)

Uno de los errores más importantes con los que cuenta el álbum del Mundial, el sobrenombre de Antonio Naelson está escrito como ‘Zinha’, cuando lo correcto es con ’s’; es el único naturalizado en haber anotado en un Mundial con el Tri

15 de 17 aparecen en el álbum: Oswaldo Sánchez, Rafa Márquez, Mario Méndez, Pável Pardo, ‘Maza’ Rodríguez, Carlos Salcido, Ramón Morales, Ricardo Osorio, Luis Pérez, Gerardo Torrado, Sinha, Jared Borgetti, Guillermo Franco, Omar Bravo y ‘Kikín’ Fonseca.

2 aparecen en el álbum sin ir al Mundial: Cuauhtémoc Blanco y Jaime Lozano.

8 convocados sin aparecer en el álbum: Claudio Suárez, Jesús Corona, Guillermo Ochoa, Gonzalo Pineda, José Antonio Castro, Andrés Guardado, Rafael García y Jesús Arellano.

Uno de los grandes errores por parte de Panini fue el error ortográfico en el nombre de 'Sinha'. BFG

Sudáfrica 2010 (13 de 17)

En una polémica eliminación ante Argentina durante los Octavos de Final, México terminaba en la misma instancia por quinta edición consecutiva.

13 de 17 aparecen en el álbum: Guillermo Ochoa, Carlos Salcido, Ricardo Osorio, Jonny Magallón, Rafael Márquez, Gerardo Torrado, Alberto ‘Venado’ Medina, Andrés Guardado, Giovani Dos Santos, Guillermo Franco, Cuauhtémoc Blanco, Carlos Vela y ‘Chicharito’ Hernández.

4 aparecen en el álbum sin ir al Mundial: Aaron Galindo, Pável Pardo, Aldo de Nigris y Miguel Sabah.

9 convocados sin aparecer en el álbum: Óscar Pérez, Luis Michel, ‘Maza’ Rodríguez, Paul Aguilar, Héctor Moreno, Efraín Juárez, Jorge Torres Nilo, Pablo Barrera e Israel Castro.

Tras vencer a Francia en Fase de Grupos, el Tri cayó ante Argentina en Octavos de Final. BFG

Brasil 2014 (14 de 17)

Otro de los Mundiales que marcó la historia de México fue el duelo ante Países Bajos en los Octavos de Final, donde los europeos comandados por Arjen Robben eliminaron al Tri con el famoso No Era Penal.

14 de 17 aparecen en el álbum: Jesús Corona, Rafa Márquez, ‘Maza’ Rodríguez, Héctor Moreno, Miguel Layún, Paul Aguilar, Diego Reyes, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Carlos ‘Gullit’ Peña, Giovani Dos Santos, Oribe Peralta, Raúl Jiménez y ‘Chicharito’ Hernández.

3 aparecen en el álbum sin ir al Mundial: Moisés Muñóz, Luis Montes y Aldo de Nigris.

9 convocados sin aparecer en el álbum: Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera, Carlos Salcido, Miguel Ángel Ponce, Marco Fabián, Isaác Brizuela, Javier Aquino, José Juan ‘Gallito’ Vázquez y Alan Pulido.

En Octavos de Final, México cayó de la forma más dolorosa posible ante Países Bajos. BFG

Rusia 2018 (17 de 18)

Sin sufrir en las Eliminatorias bajo el mando de Juan Carlos Osorio, México vibró en Fase de Grupos con el triunfo ante Alemania, sin embargo, terminó cayendo estrepitosamente ante Suecia en el cierre de la primera ronda y ante Brasil en Octavos de Final.

17 de 18 aparecen en el álbum: Guillermo Ochoa, Hugo Ayala, Héctor Moreno, Jesús Gallardo, Miguel Layún, Carlos Salcedo, Jonathan Dos Santos, Giovani Dos Santos, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Javier Aquino, Jesús ‘Tecatito’ Corona, Hirving ‘Chucky’ Lozano, Carlos Vela, Oribe Peralta, Raúl Jiménez y ‘Chicharito’ Hernández.

1 aparece en el álbum sin ir al Mundial: Diego Reyes.

6 convocados sin aparecer en el álbum: Jesús Corona, Alfredo Talavera, Rafa Márquez, Érick Gutiérrez, Marco Fabián y Edson Álvarez.

Por séptima ocasión consecutiva, México avanzó y cayó en Octavos de Final. BFG

Qatar 2022 (15 de 18)

Cortando una seguidilla de 7 Mundiales consecutivos superando la Fase de Grupos, México se quedó a un gol de avanzar de ronda, quedando eliminado en un sector que compartió con Argentina, Polonia y Arabia Saudita.

15 de 18 aparecen en el álbum: Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera, Néstor Araujo, Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, Luis Romo, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Andrés Guardado, Érick Gutiérrez, Carlos Rodríguez, Rogelio Funes Mori, Hirving ‘Chucky’ Lozano y Raúl Jiménez.

3 aparecen en el álbum sin ir al Mundial: Jesús ‘Tecatito’ Corona, Héctor Herrera y Diego Lainez.

10 convocados sin aparecer en el álbum: Rodolfo Cota, Gerardo Arteaga, Kevin Álvarez, Johan Vásquez, Orbelín Pineda, Uriel Antuna, Roberto ‘Piojo’ Alvarado, Luis Chávez, Henry Martin y Alexis Vega.

México fue eliminado en la Fase de Grupos; se quedó a un gol de avanzar. BFG

México, Estados Unidos y Canadá 2026: ¿13 de 18?

De cumplirse los pronósticos, Panini estaría acertando en 13 de los 18 jugadores que lucirá en el álbum del Mundial 2026, mismo que será el primero en la historia en jugarse en 3 países distintos.

Aparecen en el álbum: Luis Ángel Malagón, Jorge Sánchez, Johan Vásquez, César Montes, Jesús Gallardo, Israel Reyes, Edson Álvarez, Carlos Rodríguez, Orbelín Pineda, Marcel Ruiz, Érick Sánchez, Hirving ‘Chucky’ Lozano, Diego Lainez, Alexis Vega, Roberto ‘Piojo’ Alvarado, César ‘Chino’ Huerta, Santiago Gimenez y Raúl Jiménez.

5 aparentemente no serán convocados: Luis Ángel Malagón, Marcel Ruiz, Érik Sánchez, Hirving ‘Chucky’ Lozano y Diego Lainez.

BFG