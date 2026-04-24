Aficionados increpan a futbolistas del Real Madrid: ‘¡qué poca vergüenza!’

Al Real Madrid no le volvieron a salir las cosas. En tiempo de compensación, el Betis le sacó el empate 1-1 en duelo de la jornada 32 de LaLiga y Kylian Mbappé salió lesionado. El resultado caló en la afición y tras el partido, algunos aficionados reprendieron a los futbolistas cuando bajaron del autobús, escuchándose gritos de “¡Fuera!”, “Qué poca vergüenza tenéis”, entre otros.

Un gol de Vinícius al minuto 17 abrió el marcador a favor del Real Madrid, pero en el 90+3’, Héctor Bellerín hizo el 1-1, con lo que LaLiga se le está escapando, debido a que los dirigidos por Álvaro Arbeloa están a ocho puntos del Barcelona, que juega este sábado ante el Getafe, sin la presencia de Lamine Yamal por lesión.

“¡Un respeto a la afición!”, gritó una aficionada en un video que difundió El Chiringuito en redes sociales, en el momento en el que bajaban los futbolistas del Real Madrid de un autobús que los transportó.

Después le siguieron gritos de: “¡Fuera!”, “¡Vergüenza!”, “¡Qué poca vergüenza tenéis!”, “¡Da la cara!”, “Tener respeto por la afición que les da de comer”, entre otros.

Por su parte, al finalizar el partido, el técnico Álvaro Arbeloa volvió a quejarse del arbitraje y dijo que los que tienen que decidir no saben ni entienden, tras sentirse perjudicado en dos acciones durante el empate 1-1.

Kylian Mbappé salió lesionado en el empate 1-1 entre el Betis y el Real Madrid Reuters

En la última jugada del partido hubo un supuesto forcejeo entre el bético Antony y el madridista Ferland Mendy; después anotó Héctor Bellerín. La acción no fue marcada como falta.

“Para mí, muy clara. No hace falta mucho para en situaciones así, en las que estás usando el cuerpo, con tal de que te desestabilicen un poco, te vas al suelo. Pero para eso hay que entender un poco de futbol, cosa que creo que tenemos un problema”, declaró Arbeloa su rueda de prensa.

“Mucha gente... sobre todo los que tienen que decidir este tipo de situaciones no saben ni entienden. Está claro que nos llevamos otra decepción en los últimos minutos, como nos ha pasado ya muchas otras veces. Un resultado que creo que no merecíamos porque hemos tenido ocasiones. También un penalti muy claro en la primera parte, que yo creo que podíamos haber cerrado el partido”, añadió.