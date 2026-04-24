70 años de la México catedral

“El coloso de la doctores”, con una superficie de 11 mil metros cuadrados, diseñado por el arquitecto José Francisco Bulman, con capacidad para 18 mil espectadores, ubicado en la colonia Doctores de la Ciudad de México y que, como inmueble ícono, fue inaugurado el 27 de abril de 1956 por quien se le reconoce como el promotor y fundador de la lucha libre en México, don Salvador Lutteroth, edificador de la Arena Coliseo, quien, con una visión de vanguardia, generó del deporte espectáculo o del espectáculo deportivo de la lucha profesional un fenómeno social absolutamente vigente en nuestros días, que ha impactado a varias generaciones como una expresión de entretenimiento, catarsis y pasión; que dio pauta a que en otros países y sociedades se genere una imitación de lo que se dio el 21 de septiembre de 1933 en la primera función realizada en el entonces Distrito Federal.

La lucha profesional es el deporte más espectacular o el espectáculo más deportivo en México, un fenómeno sociológico con antecedente centenario y que, al paso del tiempo, ha permanecido como un referente para millones de personas que en este espectáculo ubican el color, el drama, la fantasía, el esfuerzo, el profesionalismo, la alegría, la tristeza, el arrojo, el coraje, la simpatía y la diversión.

En su primera función de gala, aparecieron estrellas como El Santo, Rolando Vera, Blue Demon, Médico Asesino y mi papá, Roberto Bobby Bonales, quienes, junto con el legendario Firpo Segura, inauguraban un espacio que durante estos últimos 70 años ha cobijado la asistencia de millones de personas que han atestiguado el desfile de las grandes glorias de la lucha libre mexicana.

Sirvan estas menciones para enaltecer a quienes le dan vida a la mejor lucha libre del mundo, la de México. Se calcula que, después del futbol y del beisbol, la lucha profesional es el deporte más visto en nuestro país, una pequeña industria que genera empleos directos e indirectos con una plantilla estimada de entre tres mil y cinco mil luchadoras y luchadores, en donde una pequeña élite de ellos, en su caso, pueden acceder a ingresos únicos por su práctica luchística, de un deporte que encuentra su principal carencia en la seguridad social.

Aquí también han brillado grandes estrellas del ámbito artístico y musical, como Vicente Fernández, Luis Miguel, Rocío Dúrcal, Juan Gabriel, El Tri, Maldita Vecindad, Camilo Sesto, Sandro, José Luis Rodríguez El Puma, Calle 13, Los Tucanes de Tijuana, Antonio Aguilar y su familia, adicionalmente, ha habido cientos de eventos políticos y sindicales, así como de carácter religioso.

Hoy, la entrada principal de la Arena México cuenta con un mural del artista plástico Miguel Valverde, titulado A 2 de 3 caídas, en donde narra la historia de la lucha del hombre por sobrevivir como especie hasta llevarnos de la mano a la lucha moderna que conocemos, entrelazando los eventos más significativos de este deporte.

Hoy, en el marco de la celebración del 70 aniversario de la Catedral de Lucha Libre, casa principal del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), en este magno evento se galardona con la Copa Bobby Bonales 2026 a Fray Tormenta, Rey Bucanero, India Sioux, Shockercito y Kemalito, luchadoras y luchadores estrellas de la lucha libre profesional que enarbolan el espíritu de la única empresa totalmente mexicana que hoy en día, liderada por Salvador Lutteroth Lomelí, ha puesto en el centro de sus buenos oficios a las luchadoras, luchadores y, por supuesto, al público nacional e internacional que abarrota la Arena México.