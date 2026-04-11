Alberto 'N' recupera su libertad; pagó 1 millón de pesos por el perdón

Acusado por presunta violencia familiar, Alberto El Patrón Del Río recuperó su libertad tras ser detenido el pasado 6 de abril; la condena que pudo haber sido de hasta 7 años, terminó con un pago de 1 millón de pesos para su esposa -la hipotética agredida- para otorgarle el perdón y devolverle la libertad al luchador.

De acuerdo a reportes preliminares, este sábado 11 de abril, Alberto El Patrón Del Río acudió a la audiencia programada ante un Juez de Control para pagar 1 millón de pesos a su pareja sentimental, quien después de recibir el dinero otorgó el perdón, logrando su libertad inmediata.

Sin anuncio oficial publicado por el órgano jurisdiccional, Alberto El Patrón Del Río logró que la carpeta de investigación se cerrara tras el acuerdo y que la Fiscalía de San Luis Potosí concluyera la carpeta de investigación.

Pese a la obtención de su libertad, el gladiador potosino se mantendrá alejado del pancracio, ya que The crash lucha libre anunció la baja de El Patrón de cara a la función pactada para el próximo viernes 17 de abril.

The Crash Lucha Libre es una empresa con valores que fomenta el deporte de una mera familiar, y reprueba todo acto de violencia extra deportivo. Por tal motivo, suspenderemos de nuestra programación a Alberto Del Río El Patrón tras los hechos sucedidos recientemente”.

De momento, Alberto Del Río tampoco ha reaccionado en redes sociales tras la libertad obtenida, por lo que las siguientes horas podrían ser clave para conocer la postura del exluchador de WWE.

BFG