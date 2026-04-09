De la gloria a la celda: Alberto 'N' es suspendido de una empresa y enfrentaría severa condena

El mundo del entretenimiento y del pancracio deportivo vive horas de total incertidumbre. La figura de Alberto 'N', mundialmente reconocido bajo el apodo de 'El Patrón', enfrenta el momento más oscuro y crítico de su carrera. Después de su polémica detención el pasado 6 de abril, originada por graves señalamientos por presuntamente agredir a su esposa, Mary Carmen Rodríguez Lucero, las repercusiones profesionales no se hicieron esperar. El excampeón de lucha libre sumó un nuevo golpe a su ya complicado panorama, perdiendo uno de los contratos más valiosos que mantenía en el circuito mexicano.

Alberto 'N' como Megacampeón. Foto de X: @PrideOfMexico

Para nadie resulta un secreto que las empresas promotoras cuidan celosamente la imagen de sus carteleras. Ante un escándalo de esta magnitud mediática, las reacciones llegaron de forma contundente y fulminante. La caída del ídolo apenas comienza y la afición observa atónita el desenlace de esta historia. Resulta impactante el contraste entre el hombre que levantaba cinturones frente a multitudes y la cruda realidad de las acusaciones legales en su contra. La imagen heroica que construyó durante años de esfuerzo físico recibió un impacto demoledor, y el castigo público ya tomó forma de suspensión definitiva.

EL CASTIGO DE THE CRASH: CERO TOLERANCIA A LA VIOLENCIA

La compañía The Crash Lucha Libre, organización con la que el gladiador potosino mantenía una estrecha relación de trabajo, no dudó un segundo en marcar su distancia. Mediante un comunicado oficial difundido a través de sus plataformas digitales, la empresa anunció la suspensión inmediata de las actividades del detenido. En el documento, los directivos subrayaron que su misión primordial radica en fomentar un espectáculo cien por ciento familiar, motivo por el cual reprueban categóricamente cualquier acto de violencia extradeportiva.

Comunicado de The Crash sobre Alberto 'N'. The Crash Lucha Libre

Esta drástica decisión afectó directamente la programación de uno de los eventos más esperados de la temporada. 'El Patrón' figuraba como una de las atracciones estelares para la magna función del próximo 17 de abril en Tijuana, Baja California. Dicha velada tenía un valor nostálgico e histórico inmenso, ya que celebraba las cuatro décadas de exitosa trayectoria de la leyenda Dr. Wagner Jr. Sin embargo, los fanáticos fronterizos ya no verán al polémico atleta caminar por la pasarela esa noche, pues los organizadores decidieron borrar su nombre del cartel sin fecha de retorno.

EL OSCURO PANORAMA LEGAL DE 'EL PATRÓN' EN SAN LUIS POTOSÍ

Más allá del contundente revés deportivo y el rechazo de los promotores, el destino de Alberto ’N’ pende de un hilo dentro de los tribunales. La Fiscalía General de San Luis Potosí tomó el control absoluto de las investigaciones tras la captura del atleta en territorio potosino. Las graves acusaciones por presunta violencia familiar representan un cargo judicial sumamente delicado que podría sepultar para siempre sus días de gloria en el ring.

Alberto 'N' con el micrófono en el ring Foto de X: @PrideOfMexico

Si las autoridades competentes dictaminan su culpabilidad, el excampeón principal de WWE pasaría una larga temporada tras las rejas. El Código Penal del estado establece castigos inflexibles y muy severos para este tipo de delitos. Las sanciones contemplan penas que van desde uno hasta los siete años de prisión. Además de la privación de la libertad, la ley estatal impone una fuerte multa económica que oscila entre las 100 y 600 Unidades de Medida y Actualización (UMAs). En términos monetarios, esto se traduce en un pago de 11 mil hasta poco más de 70 mil pesos mexicanos. El famoso luchador ahora libra la batalla más difícil de su vida, pero esta vez, sin cuerdas de por medio ni réferis que detengan el conteo.