Tigres aplasta 4-1 a unas Chivas que se 'desinflan' a la hora buena

Tigres no se tentó el corazón y goleó 4-1 a Chivas en la Jornada 14 del Clausura 2026, recuperando su sitio en zona de Liguilla y evitando que el Rebaño le pusiera broche de oro a una temporada en donde podrán terminar haciendo historia en Fase Regular.

Con la presión de obtener los 3 puntos para regresar a las posiciones de Liguilla, Tigres recibía a Chivas en el Volcán, donde el conjunto Rojiblanco podía sentenciar y firmar una temporada histórica desde la instauración de los torneos cortos.

Tigres 1-0 Chivas

Fue en el minuto 16 cuando Ángel Correa presionó a Luis Romo, orillándolo al error y centrando al corazón del área para la finta de Rodrigo Aguirre y la definición de Juan Brunetta, quien con un pase a la red estremeció las mallas apenas al 16’ de tiempo corrido.

Tigres 1-1 Chivas

La dinámica del compromiso en la Sultana del Norte cambió ligeramente y el superlíder del certamen atacó por la banda de la izquierda para que Daniel Aguirre prendiera el esférico de volea y anotara un portento de gol (24’) en una tarde que terminaría siendo de horror para el Rebaño.

Tigres 2-1 Chivas

Antes de que concluyera la primera mitad, Ángel Correa reapareció en el terreno de juego y con un centro preciso, Rodrigo Aguirre ganó en la marca y generó la erupción de un Volcán que veía a su equipo regresar momentáneamente a puestos de Liguilla (42’).

Tigres 3-1 Chivas

Con la desventaja al descanso Chivas quiso modificar, sin embargo, fue en el segundo 15 de la parte complementaria cuando Ángel Correa apareció totalmente solo en el área para guardar el esférico en el ángulo y aumentaba la ventaja que los hacía coquetear con el triunfo.

Tigres 4-1 Chivas

Finalmente, Juan Brunetta no se tentó el corazón al 81’ y completó la goleada ante el Rebaño, recortando dentro del área y definiendo a primer poste, culminando la obra y dejando en entredicho la actualidad de Chivas en una temporada que podría terminar con estadísticas históricas en Fase Regular.

Con este resultado, Chivas cerrará la Jornada 14 como líder del Clausura 2026, sin embargo, el Rebaño siembra dudas en el ocaso de la Fase regular con partidos de alarido definidos en los últimos minutos; Tigres suma 20 puntos y momentáneamente es 6º en la tabla de posiciones de la Liga MX.

Sus rivales para la Jornada 15 del Clausura 2026

Para el siguiente fin de semana, luego de que Tigres dispute su compromiso de Concachampions, ambos conjuntos regresarán a la actividad en la Liga MX luciendo como amplios favoritos para sumar un nuevo triunfo en el presente certamen de cara al final de la Fase Regular:

Necaxa Vs Tigres / sábado 18 de abril, 17:00 horas.

Chivas Vs Puebla / sábado 18 de abril, 19:07 horas.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Tigres y Chivas saldrán como favoritos en la Jornada 15 del Clausura 2026. Mexsport

BFG