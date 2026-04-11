Sí pagaron los $1139 por estacionamiento en el Banorte: ‘es un robo’

Asistir al estadio se ha convertido en una fuerte inversión para los aficionados. En el América vs Cruz Azul en el Estadio Banorte, varios se encontraron contra la pared antes de siquiera pisar el estadio. Las calles saturadas, los accesos limitados y las pocas alternativas alrededor, hicieron que a muchos no les quedara de otra más que aceptar el cobro de 1,139 pesos por el estacionamiento que la boletera Fanki cobró en su portal, aunque el precio fuera excesivo.

“Carísimo, no (vale la pena), ve eso, pura terracería… Sí es un robo, ni que estuviéramos en Europa, no incluye nada, apenas las rayas están pintadas, ni siquiera remodelaron eso”, dijo un aficionado de Cruz Azul.

Un aficionado del América consideró que sí valió la pena el pago del estacionamiento Mexsport

La pasión por su equipo pesó más que el coraje, al menos en ese instante. Y es que cuando el reloj corre y la fecha del partido está por empezar, no siempre hay espacio para negociar. Y esta vez, para muchos, ir al futbol también significó pagar un precio que simplemente no pudieron evitar.

“Me quejaba cuando estaban en 300 pesos hace 2-3 años, y ya cuando me metí a Fanki dije ‘ah su ma…’, sí está manchadísimo”, dijo un aficionado del América.

En un sondeo que realizó Grupo Imagen, otro seguidor del América señaló que sí valió la pena pagar los 1200 pesos, “a cinco pasos estamos de ingreso”.

Por otro lado, un aficionado de Cruz Azul externó su desacuerdo por el precio del estacionamiento porque el futbol es del pueblo.

“Más cuando es nuestra liga, ahí estoy totalmente en desacuerdo, el futbol es del pueblo, es un robo lo que están haciendo”, señaló.

Este viernes, el Estadio Banorte señaló que ya no había lugares adicionales de estacionamiento, sólo los lugares que ya se habían vendido.