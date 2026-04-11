¿Se libra de la sanción? Neymar brilla con Santos mientras el Cincinnati acecha

Neymar Jr. volvió a ser el centro de atención, pero esta vez por lo hecho dentro del campo. Tras una semana de incertidumbre por sus polémicos comentarios sobre el arbitraje de Sávio Pereira Sampaio —a quien acusó de dirigir "como si tuviera la menstruación" tras el duelo ante Remo—, el astro brasileño apareció como titular en la victoria del Santos por 1-0 sobre el Atlético Mineiro.

Pese a los rumores de una posible suspensión de hasta 10 partidos por misoginia, la CBF aún no ha emitido un castigo formal, permitiendo que "Ney" disputara los 90 minutos en la Vila Belmiro. Esta continuidad es oxígeno puro para el delantero, quien busca desesperadamente convencer a Carlo Ancelotti de incluirlo en la lista definitiva de la 'Canarinha' para el Mundial 2026. Con este triunfo, el 'Peixe' escaló a la posición 14 del Brasileirão, alejándose momentáneamente del fantasma del descenso.

Sin embargo, el ruido fuera de la cancha no para. Reportes recientes indican que el FC Cincinnati de la MLSha iniciado sondeos para fichar al brasileño, aprovechando que su contrato con Santos expira en diciembre de 2026. ¿Será que el futuro de Neymar está junto a Messi en Estados Unidos? Por ahora, el 10 sigue enfocado en recuperar su mejor versión en Brasil.