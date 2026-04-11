Se quiso pasar de chistoso y el árbitro se la devolvió

Rafael Leao se quiso pasar de gracioso al aplaudirle una acción al árbitro y éste lo sorprendió al devolverle el mismo detalle durante el partido entre el Milan y Udinese de la jornada 32 de la Serie A, donde el mexicano Santiago Gimenez se quedó en la banca.

Cuando todavía el partido iba 0-0, una disputa del balón llevó a Christian Kabasele y Rafael Leao al césped. El árbitro central marcó la falta en contra del Milan, lo que originó los aplausos del delantero.

El árbitro sólo lo estaba esperando a que se pusiera de pie, y cuando lo hizo, le sacó el cartón preventivo y también le devolvió los aplausos.

Luka Modric se acercó con el central y el árbitro volvió a aplaudir para después hacer la seña que no iba a permitir ese tipo de gestos.

Al final, el Milan sufrió su tercera derrota en las últimas cuatro jornadas de la Serie A y parece que perdió sus esperanzas por el título, luego de caer por 0-3 en San Siro. Faltan seis fechas para que termine la temporada.

Los dirigidos por Massimiliano Allegri se quedaron a nueve puntos del líder Inter de Milan, quien juega este domingo ante Como, con lo que podría aumentar su distancia.