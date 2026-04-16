Calavera Jr I ambiciona; augura una ‘guerra’ en el Campeonato Universal 2026

Calavera Jr I, campeón Nacional Ligero, no desaprovechará una nueva oportunidad en el CMLL. Este viernes, disputará la tercera eliminatoria del Campeonato Universal 2026 en la Arena México, donde el luchador mexicano y originario de Guadalajara se dijo enfocado para demostrar que puede enfrentar a grandes adversarios.

“He venido aprovechando cada oportunidad que se me ha presentado. Estoy muy enfocado… quiero demostrar que puedo enfrentar a grandes adversarios”, indicó.

Calavera Jr I afirmó que no se siente saciado con los campeonatos que tiene CMLL

Calavera Jr I resaltó que el Campeonato Universal 2026 no lo ve como una dificultad, sino como una oportunidad de demostrar de qué está hecho.

La ambición del luchador tapatío no se detiene, va por más. En los primeros meses de 2026, ya defendió su máscara en la función del Homenaje a Dos Leyendas y ha sumado títulos.

“Estoy muy feliz, porque eran metas que visualizaba desde que comencé. No me siento saciado… quiero lograr más cosas”, dijo.

La tercera eliminatoria del Campeonato Universal 2026 la ve como “una guerra”, donde la diversidad de estilos se verá sobre el ring de la Arena México.

“Quiero que la gente diga que soy un rival al que hay que ver”, declaró Calavera Jr Iy apuntó que su objetivo es instalarse como protagonista y contender en los eventos más importantes del calendario.

Con la mira puesta en los grandes escenarios, su objetivo es claro: instalarse como protagonista y contender en los eventos más importantes del calendario.