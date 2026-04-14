¿Por qué no hay parte médico de Nicolás Ibáñez en Cruz Azul tras el Clásico Joven?

El silbatazo final del Clásico Joven dejó un sabor agridulce en las instalaciones de La Noria. Más allá del resultado de este intenso duelo, las miradas y la angustia de toda la afición celeste se enfocaron en una sola figura: Nicolás Ibáñez. El delantero de Cruz Azul abandonó el terreno de juego con evidentes muestras de dolor y, para encender aún más el nerviosismo, salió del estadio apoyado en unas muletas. Ante una estampa tan dramática, la prensa y los seguidores esperaban una respuesta inmediata, pero el silencio institucional dominó la situación.

Nicolás Ibáñez tendido en el césped Mexsport

EL OBSTÁCULO FÍSICO QUE FRENA LOS ESTUDIOS CLÍNICOS

La respuesta a por qué aún no hay un parte médico no obedece a un intento por ocultar información, sino a una cuestión estrictamente fisiológica. Tras el impacto y el sobreesfuerzo en el derbi, la pierna del atacante resintió el daño de forma natural. El cuerpo médico del club evaluó al jugador en los vestidores y notó de inmediato que la zona afectada presentaba una inflamación severa. Someterlo a una resonancia magnética o a un ultrasonido bajo esas condiciones resultaba inútil, ya que la excesiva hinchazón bloquea la visibilidad de las fibras y arroja resultados inexactos sobre el tejido lastimado.

Nicolás Ibáñez en el calentamiento de Cruz Azul. Mexsport

Por este motivo, los especialistas determinaron que el goleador necesitaba reposo absoluto antes de pisar la clínica. La orden fue tajante: aguardar hasta el día jueves para que los líquidos disminuyan y el panorama muscular sea claro para los aparatos médicos. La evaluación preliminar en la cancha apuntó a un problema directo en el músculo sóleo, un sector delicado para cualquier profesional del futbol, sobre todo para aquellos que basan su juego en la explosividad. Sin embargo, emitir un veredicto definitivo sin las imágenes correspondientes representaba un riesgo innecesario que los doctores decidieron no tomar.

EL MENSAJE DE TRANQUILIDAD DESDE EL BANQUILLO CELESTE

A pesar del susto inicial que provocaron las muletas, el entorno de La Máquina encontró un merecido respiro gracias a las declaraciones de su director técnico. Nicolás Larcamón tomó la palabra ante los medios y ofreció un reporte bastante alentador para calmar las aguas. El estratega descartó los peores escenarios desde el primer minuto, asegurando que el contratiempo se limitaba a un daño netamente muscular. Con esta afirmación, el timonel eliminó el terror a una rotura de ligamentos o a una afectación grave en los tendones, ese tipo de lesión catastrófica que usualmente margina a los futbolistas por el resto del campeonato.

Nicolás Larcamón abrazando a Nicolás Ibáñez. Mexsport

Ahora, la paciencia se convirtió en la herramienta principal de la institución. Será hasta la recta final de la semana cuando Nicolás Ibáñez ingrese por fin a la sala de imagenología para conocer su verdadero destino. Solo en ese momento, el club compartirá el tan ansiado parte médico que revelará la magnitud exacta del problema y, lo que más importa a los aficionados, el tiempo estimado que le tomará volver a la actividad en el terreno de juego.