¿Fernando Gorriarán llega a Cruz Azul? La realidad tras el rumor del mercado

El mercado de fichajes en lal Liga MX nunca descansa y, en las últimas horas, un nombre de peso retumbó en los pasillos de La Noria. Diversos reportes vincularon a Fernando Gorriarán, actual figura de los Tigres, con un posible movimiento hacia Cruz Azul. La noticia generó emoción inmediata entre los seguidores celestes, quienes ven en el charrúa a un motor ideal para el mediocampo; sin embargo, la viabilidad de esta operación es mucho más compleja de lo que parece a simple vista.

Fernando Gorriarán saludando a la tribuna. Mexsport

El origen de este ruido mediático proviene de la situación contractual del uruguayo en la Sultana del Norte. Su vínculo con el equipo felino termina a finales de este año, lo que despertó especulaciones sobre un acercamiento por parte de la directiva cementera. Según información de FOX, ya existieron contactos con el representante del jugador, pero todo indica que el trasfondo de estas pláticas tiene un objetivo muy distinto al de ver a Gorriarán vestido de azul para el próximo torneo.

ESTRATEGIA DE RENOVACIÓN Y EL COSTO DEL FICHAJE

La realidad detrás del supuesto interés apunta más a una maniobra de negociación que a un deseo genuino de La Máquina. Actualmente, Fernando Gorriarán mantiene pláticas con la directiva de Tigres para extender su contrato a largo plazo. No obstante, las pretensiones salariales demoraron la firma definitiva. En este contexto, filtrar un supuesto interés de un equipo grande como Cruz Azul funciona como una herramienta de presión para que el conjunto norteño mejore las condiciones económicas del volante sudamericano.

Fernando Gorriarán en un partido con Tigres. Mexsport

Si el uruguayo no renovara, podría salir libre en el mercado de invierno, lo que le ahorraría a cualquier comprador una inversión cercana a los cuatro millones de euros. Pero, para que Cruz Azul diera ese paso, necesitaría primero resolver un problema administrativo grave: el cupo de extranjeros. La plantilla celeste ya cuenta con nueve futbolistas no formados en México (NFM), lo que obligaría a la salida inmediata de uno de sus referentes foráneos para abrirle un espacio al charrúa.

SOBRECUPO EN EL MEDIOCAMPO DE NICOLÁS LARCAMÓN

Más allá del tema reglamentario, el aspecto deportivo también pone en duda la llegada del uruguayo. El esquema de Nicolás Larcamón posee una de las zonas anchas más pobladas y talentosas de la Liga MX. La competencia interna es feroz y sumar a un elemento más en esa posición parece, por ahora, innecesario para el equilibrio del equipo. El perfil de Gorriarán chocaría directamente con el rol que desempeñan jugadores que ya son piezas clave en el esquema actual.

Fernando Gorriaran jugando con Tigres. Mexsport

Nombres como Agustín Palavecino y José Paradela ocupan actualmente ese rol de creación y dinamismo. Además, la plantilla cuenta con talento de sobra en esa zona con Luka Romero, Andrés Montaño, Jeremy Márquez y el seleccionado nacional Charly Rodríguez. Traer a Gorriarán implicaría sacrificar minutos de jugadores que rinden a un nivel óptimo o frenar el desarrollo de los jóvenes mexicanos. Por el momento, la directiva prefiere dar continuidad al proyecto existente antes de lanzarse por un fichaje que, aunque mediático, luce poco práctico para la realidad financiera y deportiva de la institución.