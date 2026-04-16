¡Algo histórico! Gratis la final de la Copa del Rey, todo por Ibai Llanos

La final de la Copa del Rey tendrá un momento histórico, con el fin de acercar la competencia a nuevos aficionados con un ángulo innovador y auténtico. El creador digital, Ibai Llanos, emitirá en directo y Gratis el duelo entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad del próximo sábado en el Estadio de La Cartuja, gracias a la colaboración con YouTube y PEAK Sport Media.

“Es una oportunidad increíble poder ofrecer a mi comunidad gratis la final de la Copa del Rey. Es algo histórico y me emociona saber que es la primera vez que se hace en el futbol español”, dijo Ibai Llanos.

Miguel Ángel Román será el narrador del partido. Los creadores digitales Darío Eme Hache y Ubietoo, acompañarán a Ibai Llanos en los comentarios, mientras que Víctor Navarro estará en la cancha del Estadio La Cartuja.

YouTube señaló que el acuerdo refuerza el objetivo de democratizar el acceso a eventos deportivos de primer nivel y redefinir el entretenimiento.

En YouTube se congratularon de que Ibai Llanos redefina el entretenimiento Reuters

“Es un orgullo ver a figuras como Ibai redefiniendo el entretenimiento y el deporte en YouTube. Este acuerdo, junto a PEAK, no solo celebra su excepcional trayectoria, sino que refuerza el compromiso de la plataforma en democratizar el acceso a los eventos deportivos de primer nivel, llevando una final de la Copa del Rey en directo a millones de personas. Un hito histórico”, indicó Francesca Mortari, directora de YouTube para España, Italia y Portugal.

YouTube también indicó que la iniciativa establece un nuevo precedente en el consumo de contenido deportivo, abriendo otras vías para seguir los grandes torneos, con nuevas formas de contarlos, nuevas caras y toda la pasión que requieren eventos como la Copa del Rey.

Este sábado, el Atlético de Madrid se medirá a la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey, duelo que se realizará a la 1 de la tarde.