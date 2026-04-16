Draft NFL 2026: Cuándo es, horarios y dónde ver el evento en México

El Draft de la NFL 2026 está a unos días de celebrarse; el momento clave donde las 32 franquicias que conforman la liga pueden seleccionar a jóvenes prospectos procedentes del futbol universitario, todos ellos listos para tratar de demostrar que lo exhibido en el “college” no fue casualidad y están listos para ser parte de la élite.

¿Cuándo y dónde es el Draft de la NFL 2026?

Por primera vez desde 1948, la ciudad de Pittsburgh será la sede del evento. El escenario principal se ubicará a las afueras del Acrisure Stadium (hogar de los Steelers), mientras que las actividades para los fans se concentrarán en el icónico Point State Park.

El Draft se llevará a cabo durante tres días, del 23 al 25 de abril de 2026:

Jueves 23 de abril: Ronda 1 (6:00 PM Centro de México).

Viernes 24 de abril: Rondas 2 y 3 (5:00 PM Centro de México).

Rondas 2 y 3 (5:00 PM Centro de México). Sábado 25 de abril: Rondas 4 a 7 (10:00 AM Centro de México).

Orden de los principales equipos en la Primera Ronda

El destino de la liga podría cambiar en los primeros minutos. Los Las Vegas Raiders tienen el codiciado pick No. 1 global, y todos los pronósticos apuntan a que seleccionarán al quarterback Fernando Mendoza, el chico maravilla que llevó al equipo de Indiana a la gloria en la pasada ronda de Playoffs del Colegial.

El orden de los primeros 10 turnos de selección

Las Vegas Raiders New York Jets Arizona Cardinals Tennessee Titans New York Giants Cleveland Browns Washington Commanders New Orleans Saints Kansas City Chiefs Cincinnati Bengals

Cabe destacar que los Jets, Browns, Chiefs, Cowboys y Dolphins cuentan con múltiples selecciones en la primera ronda.

¿Cómo funciona el Draft de la NFL?

El Draft es el mecanismo de la liga para mantener la paridad competitiva. Consiste en siete rondas donde los equipos seleccionan jugadores universitarios. El orden se determina, generalmente, de forma inversa a la posición en la que terminaron la temporada anterior: el equipo con el peor récord elige primero.

Para 2026, hay un cambio importante en las reglas de tiempo: los equipos ahora tienen solo 8 minutos para realizar su selección en la primera ronda (antes eran 10). En la segunda ronda el tiempo baja a 7 minutos, y se reduce progresivamente hasta los 4 minutos en la última ronda. Si un equipo no elige a tiempo, el siguiente en el orden puede "adelantarse" y arrebatarle el turno.

Cómo ver el NFL Draft 2026 en México

En México, la NFL informó que tanto TUDN como el servicio de streaming Disney+ transmitirán en vivo la primera ronda de selección del Draft 2026 de la NFL.