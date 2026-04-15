Rotundo fracaso de Cruz Azul, pero es lo mejor, opina Javier Alarcón

Los Ángeles FC finiquitaron su serie ante Cruz Azul, luego de empatar 1-1 (4-1 global) en el partido de vuelta de los Cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf. Para Javier Alarcón, es un rotundo fracaso, pero fue lo mejor que le pudo pasar.

“Rotundo fracaso de C Azul, pero la eliminación es lo mejor para comprometer al plantel y al DT con la Liga. (Nicolás) Larcamón sabe que título o bye. Veremos si cómo dijo (Erik) Lira, están a m@erte con Nicolás. Quiero ver las piernitas de los titulares vs Tij el sábado y Querétaro el martes”, publicó Javier Alarcón.

En el partido de este martes, Cruz Azul careció de claridad en el ataque y el respaldo de la grada se convirtió en una presión constante en busca del segundo gol que no llegó.

Gabriel ‘Toro’ Fernández adelantó a Cruz Azul de penal al minuto 18, tras una polémica decisión arbitral; fue su primer gol en esta edición de la Copa de Campeones de Concacaf. El gabonés Denis Bouanga igualó en tiempo de compensación desde los once pasos al 90+7’; fue su gol 15 en el torneo.

Papelazos el del América y Cruz Azul, apuntó Javier Alarcón Mexsport

Javier Alarcón recordó lo que le dijeron sobre que los equipos de la MLS pierden de “todas-todas” en México, y que en los partidos de vuelta son unos “flanes” y se asfixian en la altitud. También señaló la derrota del América.

“De 2/2 pelas. América y Cruz Azul con papelazos, Pero, no, no, no”, añadió.

Cruz Azul se quedó con 10 futbolistas por la expulsión de Gonzalo Piovi por una fuerte entrada sobre Bouanga al 90+2’.