Se acabó el Clausura 2026 para Marcel Ruiz; suspendido por insultos al arbitraje  

Marcel Ruiz, mediocampista del Toluca, prácticamente se despide del torneo Clausura 2026 de la Liga MX tras confirmarse su castigo de un juego de suspensión.

La sanción no corresponde a la tarjeta roja directa que el silbante Marco Antonio Ortiz le mostró de forma directa tras la consulta del VAR, por una entrada sobre Facundo Almada, jugador del Mazatlán FC, en el juego del miércoles pasado.

Esa expulsión la apeló el Toluca, al encontrar argumentos que la decisión tomada por el “Gato” Ortiz fue equivocada con todo y la revisión del videoarbitraje, en Mazatlán, Sinaloa.

La apelación resultó a favor de los Diablos Rojos; sin embargo, el reporte disciplinario de la Jornada 16 arrojó que Marcel Ruiz también fue reportado en la cédula arbitral por la Causal 7: “Emplear lenguaje o actuar de modo ofensivo, insultante o humillante (expulsión) 1 partido de suspendido”.

Por la misma razón, el Toluca tampoco contará en la Jornada 17 ante el León con Santiago Simon (expulsado por reclamos desde la banca de suplentes) ni con el auxiliar Pablo Javier Morant.

Marcel Ruiz tendrá llamado a la famosa última concentración de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo, la cual arrancará el próximo 6 de mayo con jugadores de la Liga MX, aunque los días previos serán para que los tricolores gocen de unas breves vacaciones antes de ponerse a las órdenes de Javier Aguirre.

La última jornada era fundamental para Marcel Ruiz, para aprovechar la última ventana de de Liga MX y así reforzar la confianza que le tiene Javier Aguirre rumbo al Mundial, luego de que el futbolista decidió no entrar a quirófano tras una lesión de rodilla que sufrió en actividad de Concacaf Champions Cup.

Tras la derrota 4-3 ante el Mazatlán, el Toluca quedó en quinto lugar, con 27 puntos, y lo que más aspira es cerrar la fase regular en el cuarto puesto. Pero ante el plan de la Selección Mexicana para llevarse a los jugadores durante la Liguilla, los Diablos Rojos tampoco contarán con el lateral Jesús Gallardo; el defensa Everardo López y el atacante Alexis Vega, con posibilidades de ser llamados por el Vasco Aguirre.

Pero el Toluca alista un movimiento estratégico, la petición de liberar a sus seleccionados después de las semifinales de Concacaf Champions Cup. Los escarlatas arrancan la serie el 29 de abril de visita a Los Ángeles FC, mientras que la vuelta está pactada para el miércoles 6 de mayo. Por lo que Marcel Ruiz y demás diablos tricolores podrían reportar después.