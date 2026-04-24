MLB toma la Ciudad de México más allá del estadio: así se vive la fiesta en Reforma y el Monumento a la Revolución

La Ciudad de México ya respira ambiente de Grandes Ligas, incluso más allá del diamante del Estadio Alfredo Harp Helú. Aunque solo 40 mil aficionados podrán estar presentes en la serie entre los Padres de San Diego y los Diamondbacks de Arizona, el pulso del beisbol se ha extendido por distintos puntos emblemáticos de la capital, donde miles de personas viven la experiencia sin necesidad de boleto.

En el Monumento a la Revolución, sobre la zona poniente y a unos pasos de Avenida Insurgentes, se instaló una experiencia inmersiva gratuita que permite a los aficionados acercarse al juego desde otra perspectiva. Dentro de un domo interactivo, los visitantes pueden explorar parte de la historia del beisbol, su vínculo con México y detalles de los equipos protagonistas del fin de semana. El acceso no tiene costo y únicamente requiere paciencia en la fila, aunque en horarios tempranos el ingreso puede ser prácticamente inmediato. La experiencia estará disponible hasta las 20:00 horas del viernes, y el sábado 25 y domingo 26 de abril de 11:00 a 19:00 horas, con un souvenir incluido al final del recorrido.

El recorrido beisbolero por la ciudad también pasa por Paseo de la Reforma, donde el icónico Ángel de la Independencia se convierte en punto de reunión con una activación muy particular: hot dogs gratuitos elaborados con la receta del reconocido chef mexicano Enrique Olvera . La cita arranca a las 14:30 horas y se mantendrá hasta agotar existencias, en una iniciativa que conecta la gastronomía con la cultura del rey de los deportes.

A unos metros de ahí, en la glorieta de la Diana Cazadora, el artista Raúl Urías presenta un mural especial que rinde homenaje al beisbol y su impacto visual en la ciudad, sumando una capa artística a la fiesta deportiva.

Mientras tanto, la capital también recibe a aficionados de Estados Unidos, especialmente seguidores de San Diego y Arizona, que han viajado para acompañar a sus equipos y que ahora se mezclan con el público local en estos puntos de encuentro.

Así, más allá de las gradas, la Mexico City Series se convierte en una celebración expandida: una donde el beisbol no solo se juega, sino que se vive en las calles, conectando a la ciudad con una de las ligas más importantes del mundo.