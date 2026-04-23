¡Oficial! Atlante celebra su regreso a la Liga MX

Se acabó la espera para una de las aficiones más fieles y tradicionales del país. A través de un comunicado oficial, el Atlante anunció con bombos y platillos su retorno a la Liga MX tras una larguísima ausencia. El equipo del pueblo, ese que le da sabor al barrio y que carga con una historia centenaria, dejará la categoría de plata para reintegrarse a la élite del futbol mexicano a partir del torneo Apertura 2026.

Este movimiento no ocurrió por la vía del mérito deportivo tradicional en la cancha, sino mediante una estratégica operación financiera. Los Potros de Hierro adquirieron el certificado de afiliación que pertenecía al Mazatlán FC. Tras un acuerdo con Grupo Salinas, la directiva azulgrana logró el sueño que persiguió durante más de una década: devolverle a su gente el estatus de Primera División que por historia y jerarquía les corresponde.

EL FIN DE UNA LARGA PENURIA EN EL ASCENSO

La última vez que la afición atlantista vio a su equipo en el máximo circuito fue en el ya lejano Clausura 2014. Aquella etapa terminó de forma amarga en mayo de ese mismo año, cuando una crisis de resultados condenó al club al descenso. Desde entonces, el camino resultó sumamente sinuoso. El equipo transitó por el Ascenso MX y posteriormente por la Liga de Expansión, donde a pesar de ser un animador constante y ganar varios títulos, el candado de la certificación impidió su salto deportivo.

Jugadores del Atlante. Mexsport

Bajo la presidencia de Emilio Escalante, la meta prioritaria siempre fue el regreso. Durante estos 12 años de militancia en la división inferior, la lealtad de sus seguidores fungió como el motor principal para no tirar la toalla. Hoy, ese esfuerzo rindió frutos con la compra de la plaza sinaloense, permitiendo que el escudo de los tres rayos vuelva a brillar en las canteras más importantes del país justo después de que concluya el Mundial 2026.

SEDE LUJOSA Y TRANSMISIÓN EN TELEVISIÓN ABIERTA

El retorno del Atlante traerá consigo cambios logísticos de gran impacto para la Ciudad de México. El equipo jugará sus partidos como local en el imponente Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), lo que significa que compartirá recinto con dos colosos: el América y el Cruz Azul. Esta mudanza garantiza que el recinto de la colonia Nochebuena recupere ese sabor añejo de las jornadas dobles y el ambiente auténtico que solo los Potros saben imprimir.

Partido entre Atlante y Cruz Azul. Mexsport

Para rematar las buenas noticias, el club aseguró una exposición mediática de primer nivel. Sus encuentros contarán con la cobertura de TV Azteca, por lo que el equipo volverá a las pantallas de televisión abierta a nivel nacional. Este acuerdo con la televisora del Ajusco formó parte de las negociaciones por la franquicia y asegura que la esencia azulgrana llegue a todos los rincones del país. De esta manera, el equipo se declaró listo para escribir una nueva página de gloria y competir al más alto nivel contra los grandes del país.