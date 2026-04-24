Sinner supera a Bonzi en Madrid y lamenta la baja de Alcaraz: "El tenis es mucho mejor con él"

Jannik Sinner ganó el partido, pero la conferencia de prensa la dominó Carlos Alcaraz. El número uno del mundo remontó un primer set perdido para superar al francés Benjamin Bonzi por 6-7(6), 6-1 y 6-4 en su debut en el Mutua Madrid Open, y nada más acabar el encuentro en el estadio Manolo Santana retomó el tema de la baja de su rival español para Roland Garros y el Masters de Roma por una lesión en la muñeca derecha. Su reacción fue tan elegante como directa.

El tenis necesita a Alcaraz. El tenis es mucho mejor con Alcaraz. Es joven, pero siempre se pasa por momentos difíciles; puede suceder. Creo que va a volver más fuerte que nunca, aunque las lesiones siempre son duras, especialmente en la muñeca", declaró Sinner.

El italiano fue cuestionado sobre si se considera el gran favorito para ganar Roland Garros en ausencia de Alcaraz, bicampeón defensor del título parisino. Sinner esquivó la etiqueta, pero no la responsabilidad.

Lo más importante es que él vuelva lo antes posible. Obviamente, con esta noticia algunas cosas cambian un poco. Se le va a echar mucho de menos en este periodo, especialmente para mí, claro, pero hay otros jugadores que son muy difíciles de vencer, así que veremos".

Sobre la delicada zona afectada por la lesión de Alcaraz, Sinner fue preciso: "Si vuelves demasiado pronto, puede ser peor después. Todos queremos que vuelva competitivo. Supongo que su próximo objetivo será Wimbledon, y espero que esté allí. Es una muy mala noticia, no me lo esperaba, pero él y su equipo saben muy bien lo que hacen", reiteró el italiano.

Sinner extiende su racha triunfal en torneos Masters 1000

El partido en sí exigió a Sinner más de lo previsto. Bonzi, clasificado 104 del mundo, llegó al encuentro con tres victorias en la semana (dos en la fase previa y una en el cuadro principal) y con un conocimiento del rebote madrileño que el italiano todavía no tiene asimilado.

El número uno del mundo lució errático en los primeros compases y perdió el tie break del primer set al no poder convertir su única oportunidad de set point, con el francés cerrando con tres puntos consecutivos.

Sinner necesitó mantener la calma y esperar su oportunidad para tomar el control psicológico del partido. El quiebre para el 3-1 en el segundo set, fruto de un doble falta del francés, fue el punto de inflexión. Desde ahí, Sinner no soltó el mando: 6-1 en el segundo y 6-4 en el tercero, con Bonzi solicitando además atención médica por una molestia en el hombro al cierre del segundo parcial.

Con la victoria, Sinner extendió su racha a 23 triunfos consecutivos en Masters 1000, para igualar a Rafael Nadal en la tercera posición de todos los tiempos y por detrás de Roger Federer 29 y Novak Djokovic 31.

El italiano aspira a convertirse en el primer jugador en la historia de la categoría en ganar cinco títulos de esta magnitud de forma consecutiva. Sus cuatro títulos previos en esta racha son el ATP Finals de París de 2025, Indian Wells, Miami y Montecarlo en 2026. Madrid es el único Masters 1000 donde nunca ha pasado de los cuartos de final.