¿Qué tiene Mbappé? El reporte médico tras abandonar el partido del Real Madrid ante Betis

Kylian Mbappé encendió las alarmas en el entorno de Real Madrid luego de abandonar el partido ante Real Betis al minuto 80 por aparentes molestias físicas, en un duelo correspondiente a la recta final de la temporada.

Aunque en el momento de su sustitución no se observó un gesto evidente de dolor, el atacante francés pidió el cambio de manera inmediata y se dirigió al vestuario acompañado por el cuerpo médico del club, lo que generó preocupación en el banquillo merengue.

De acuerdo con los primeros reportes, Mbappé podría presentar una sobrecarga en el isquiotibial de la pierna izquierda, una zona que ya había generado alerta en semanas recientes. Esta situación reaviva las dudas sobre su estado físico en un momento decisivo de la campaña.

El delantero francés sólo disputó 80 minutos del partido ante el Betis REUTERS

El cuerpo médico del Real Madrid realizará estudios más detallados para determinar el alcance real de la molestia y descartar una lesión de mayor gravedad.

Historial reciente y alerta en el Real Madrid

El episodio no es aislado. El delantero francés ha sufrido problemas musculares intermitentes desde finales de 2025, lo que ha derivado en recaídas y ausencias temporales en la competencia oficial.

En el club existe máxima cautela, ya que cualquier recaída podría comprometer no solo el cierre de la temporada con el Real Madrid, sino también su preparación internacional con la selección de Francia.

Por ahora, el estado de Mbappé queda bajo observación médica. Su evolución será clave en los próximos días, en un calendario donde el margen de error es mínimo para el conjunto blanco.

Tanto en Madrid como en Francia hay atención especial sobre su recuperación, considerando su impacto directo en las aspiraciones deportivas de ambos equipos.