Vecinos exigen reponer consulta sobre el Plan General de Desarrollo

Con lista de firmas en mano y consignas como “el Plan no pasará”, vecinos, representantes de Comités de Participación Comunitaria (Copacos) de diversas alcaldías y activistas, acudieron este jueves a la sede de la Jefatura de Gobierno para exigir que se reponga la consulta del Plan General de Desarrollo (PGD) 2025-2045.

En el último día del proceso de consulta, los inconformes entregaron un total de 9 mil 828 firmas, cinco mil 528 se recabaron de manera física y cuatro mil 300 a través de la plataforma change.org, provenientes de colonias de alcaldías como Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Tlalpan y Álvaro Obregón, entre otras.

Sin participación ciudadana, el PGD carece de legitimidad”, advirtieron representantes de los inconformes, en un posicionamiento público, al término de la entrega de firmas.

Foto: Mario Jasso | Cuartoscuro

En su posicionamiento, los colectivos acusaron que el proceso de consulta “nació viciado de origen”, por no haber incorporado a la ciudadanía organizada en la elaboración del documento base ni en la definición de la metodología.

Ante ello, demandaron la reposición inmediata de la consulta, con una metodología que garantice etapas claras: “diagnóstico, elaboración del documento base, deliberación informada y una consulta vinculante”.

También pidieron una difusión más amplia que permita la participación de, al menos, 15 por ciento de la población capitalina.

Lo que está en juego es el futuro de la ciudad. No es aceptable seguir viendo cómo se vuelve inviable mientras unos se benefician del territorio y otros padecen las consecuencias”, señalaron.

Además, cuestionaron los datos de participación reportados por autoridades.

Foto: Mario Jasso | Cuartoscuro

Raquel Nava, integrante del Copaco en la colonia Roma, sostuvo que la consulta no representa a la población capitalina.

Dicen que a los foros asistieron siete mil 516 personas, pero con toda la estructura del gobierno. Y aquí en firmas los estamos rebasando. Cuántos millones somos en la ciudad y nos hablan de siete mil participaciones”, reclamó.

Al terminar el mitin, un grupo de vecinos se dirigió a las instalaciones del IPDP, ubicadas en la Colonia del Valle Centro, en la alcaldía Benito Juárez y donde este día se presentaron los resultados de la consulta.

Se sumaron a integrantes del Frente de los Pueblos del Anáhuac, quienes advirtieron que llevarán su rechazo al PGD a las instancias judiciales correspondientes para exigir se reponga la consulta.

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