Permanecerán en prisión autores materiales del homicidio de "Micky Hair"

Un juez de control les impuso la prisión preventiva justificada a Ángel Jorel "N" y a Kevin Anthony "N", por el delito de homicidio calificado en agravio de Miguel de la Mora Larios, mejor conocido como "Micky Hair".

En audiencia, el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) realizó la imputación en contra de los sujetos, quienes presuntamente asesinaron a balazos a la víctima, en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, el 29 de septiembre de 2025.

La defensa de los imputados solicitó la ampliación del plazo constitucional para que les sea definida su situación jurídica, por lo que será el 14 de abril cuando el impartidor de justicia defina si los vincula o no a proceso.

Ángel Jorel "N" y Kevin Anthony "N" recibieron 80 mil pesos por ejecutar al estilista Miguel de la Mora Larios alias Micky Hair, según señalan las indagatorias.

Los sujetos integraban un grupo de asesinos a sueldo o sicarios, que fueron contratados para cometer el crimen y que presuntamente podrían estar relacionados con un grupo criminal con operaciones a nivel nacional, según las investigaciones.

Como parte de la carpeta de investigación CI-FIEDH/2/UI-1 C/D/00394/09-2025, quedó establecido que los sujetos conocían las actividades de la víctima, su entorno y los horarios en los que se encontraba en su negocio.

El encargado de disparar en contra de Micky Hair fue Ángel Jorel de 19 años, quien se reunió previo al crimen con otros sujetos en calles de la colonia Tlatelolco, en donde se planeó la ejecución del estilista, contaron fuentes ligadas con la indagatoria.

¿Cómo fueron detenidos?

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y sus homólogos del Estado de México, cumplieron con órdenes de aprehensión por el delito de homicidio calificado, concedidas por un juez de control, en contra de ambos sujetos, uno de ellos al interior del Reclusorio Norte en donde se encontraba preso.

Para dar con la ubicación de Kevin Anthony, las autoridades hallaron el teléfono de su pareja sentimental, Jocelyn “N”, con quien se comunicaba constantemente y acudía hasta su domicilio para verla.

El sujeto se desplazaba en una motocicleta Honda Navi con permiso de circulación a nombre de Jorge Humberto, así como un vehículo BMW y un Bora, por lo que conocieron su zona de movilidad.

Este jueves las autoridades capitalinas dieron a conocer la detención de ambos sujetos, la primera de ellas ocurrió el 6 de marzo en la avenida Ricardo Flores Magón, en la colonia Tlatelolco, en donde dieron con Ángel Jorel, a quien le cumplieron la orden en prisión.

Mientras que la detención de Kevin Anthony N se reportó en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

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